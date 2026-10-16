رئیس‌جمهور با تشریح دستاورد‌های سفر به ارمنستان و حضور در اجلاس‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست، بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، مقابله با تخریب محیط زیست و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور پس از بازگشت از سفر ارمنستان و شرکت و سخنرانی در اجلاس تنوع زیستی در این کشور، با اشاره به برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی در ترکمنستان و ارمنستان اظهار داشت: در جریان سفرهای اخیر، موضوعات مهمی از جمله کاهش سطح آب دریای خزر، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تهدید تنوع زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مسائل نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست، مسئولیتی مشترک و ضرورتی انکارناپذیر برای همه کشورهای جهان است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کره زمین خانه مشترک همه انسان‌هاست، تصریح کرد: ما در این خانه زندگی می‌کنیم و در برابر حفظ آن برای نسل‌های آینده مسئول هستیم. هر یک از موجودات زنده در چرخه حیات نقشی اساسی دارند و هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند زندگی انسان‌ها را نیز با مخاطره مواجه کند. اگر نتوانیم از محیط زیست حفاظت کنیم، در آینده با پیامدهای سنگین و جبران‌ناپذیر تخریب طبیعت روبه‌رو خواهیم شد.

پزشکیان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در اجلاس‌های بین‌المللی محیط زیستی، خاطرنشان کرد: در این نشست‌ها، موضوع تنوع زیستی و راهکارهای جلوگیری از تخریب محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و فرصتی فراهم شد تا کارشناسان و مسئولان کشورهای مختلف درباره چالش‌های مشترک به گفت‌وگو بپردازند و به درک و زبان مشترکی برای مقابله با این تهدیدها دست یابند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از پیامدهای زیست‌محیطی جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی افزود: قدرت‌هایی که از تمدن و حقوق بشر سخن می‌گویند، در عمل با اقدامات خود به تخریب محیط زیست دامن می‌زنند. جنگ‌ها خسارت‌های گسترده‌ای به جنگل‌ها، هوا، خاک، زمین و دیگر اجزای طبیعت وارد می‌کنند و آثار مخرب این اقدامات، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور باقی نمی‌ماند.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه تخریب محیط زیست، ملت‌ها و مرزها را از یکدیگر متمایز نمی‌کند، اظهار داشت: آسیب به این خانه مشترک، همه انسان‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ ازاین‌رو ضروری است کشورهای جهان با تقویت همکاری‌های مشترک، نسبت به حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس‌جمهور در تشریح رایزنی‌های دوجانبه خود در حاشیه این سفر نیز گفت: در دیدار با نخست‌وزیر ارمنستان، ضمن بررسی تعاملات موجود و برنامه‌های پیش‌رو، درباره تدوین یک سند راهبردی مشترک گفت‌وگو کردیم. مقرر شد کارشناسان دو کشور با برگزاری نشست‌های تخصصی، موضوعات مرتبط را بررسی و زمینه‌های لازم برای پیشبرد همکاری‌ها را فراهم کنند.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به گفت‌وگو با نخست‌وزیر گرجستان، بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مشترک میان دو ملت تأکید کرد و گفت: حضور ایرانیان گرجی‌تبار در مناطقی از کشور، از جمله فریدون‌شهر، نشان‌دهنده پیوندهای دیرینه میان دو ملت است؛ پیوندهایی که همچنان در نام‌ها، گویش‌ها و هویت فرهنگی بخشی از مردم ایران قابل مشاهده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های مشترک ایران، ارمنستان و گرجستان برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای افزود: در این گفت‌وگوها، موضوع توسعه مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی و اتصال ظرفیت‌های جغرافیایی دو طرف به مناطق مختلف، از جمله اروپا، خلیج فارس، افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه، مورد توجه قرار گرفت. این همکاری‌ها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم کند.

دکتر پزشکیان همچنین از گفت‌وگو با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، در حاشیه نشست‌ها خبر داد و اظهار داشت: این دیدارها و رایزنی‌ها فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات میان کشورهای منطقه و پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک فراهم کرد.

رئیس‌جمهور در جمع‌بندی دستاوردهای این سفر تأکید کرد: مجموعه گفت‌وگوها و ارتباطات برقرارشده، از یک‌سو می‌تواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی کمک کند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز توسعه روابط سازنده و پایدار میان ایران و کشورهای منطقه باشد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، محیط زیست
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