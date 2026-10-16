باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عملکرد هوشمندانه یمن در برابر متجاوزان + فیلم

یمن در برابر متجاوزان سعودی بسیار هوشمندانه عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین رجبی دوانی، استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه تلویزیونی گفت: یمن در برابر متجاوزان بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به زودی دشمن سعودی را به زانو در می‌آورد.

مطالب مرتبط
عملکرد هوشمندانه یمن در برابر متجاوزان + فیلم
young journalists club

یمن قبل از اسلام چه سرزمینی بود؟ + فیلم

عملکرد هوشمندانه یمن در برابر متجاوزان + فیلم
young journalists club

ماجرای تاریخی نجات یمنی‌ها به دست ایرانیان + فیلم

عملکرد هوشمندانه یمن در برابر متجاوزان + فیلم
young journalists club

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم
۶۵۵

آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم
۵۹۳

واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم
۵۸۶

جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم
۵۶۶

پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
۵۵۶

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha