رئیس جمهور روسیه از ایجاد منطقه امنیتی در امتداد مرز اوکراین خبر داد و اعلام کرد این منطقه از هرگونه مذاکره با کی‌یف مستثنی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد مسکو در حال ایجاد یک «منطقه امنیتی» در داخل خاک اوکراین و در امتداد مرز دو کشور است که در مذاکرات احتمالی آینده با کی‌یف، قابل مذاکره نخواهد بود.

پوتین که با لباس نظامی و در جریان بازدید از یک مرکز فرماندهی سخن می‌گفت، اظهار کرد این عملیات در واکنش به پیشروی نیرو‌های اوکراینی به منطقه کورسک در غرب روسیه طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام می‌شود.

او گفت: «نیرو‌های مسلح روسیه مأموریت داشتند نه‌تنها دشمن را از خاک ما بیرون برانند، بلکه در مناطق مجاور نیز یک منطقه امنیتی ایجاد کنند. این مأموریت با موفقیت در حال اجراست. هدف ما تضمین امنیت کامل مناطق مرزی روسیه در آینده است و قصد نداریم این موضوع را در مذاکرات احتمالی صلح با اوکراین مطرح کنیم».

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز اعلام کرد منطقه امنیتی موردنظر ۶۶۰ کیلومتر امتداد دارد که در حال حاضر ۷۰ درصد آن تحت کنترل روسیه است.

پوتین اسفند سال گذشته گفته بود که ممکن است برای جلوگیری از حملات اوکراین به خاک روسیه، منطقه‌ای حائل در داخل قلمرو تحت کنترل کی‌یف ایجاد کند. در آن زمان، سخنگوی کرملین نیز ایجاد چنین منطقه‌ای را راهی برای دور نگه‌داشتن تسلیحات اوکراینی از خاک روسیه توصیف کرده بود.

رئیس جمهور روسیه اوایل خرداد اعلام کرد نیرو‌های این کشور روند ایجاد منطقه حائل را آغاز کرده‌اند. کمی بعد، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که منطقه حائل به‌صورت مرحله‌ای در حال ایجاد است و روسیه آن را تا میزانی که برای تأمین امنیت خود لازم بداند، گسترش خواهد داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، منطقه حائل ، روسیه و اوکراین
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