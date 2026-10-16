باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افزایش مخالفت‌ صهیونیست‌ها علیه این رژیم + فیلم

صهیونیست‌ها از درون دچار فروپاشی تدریجی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق احمدی، کارشناس دین و سیاست در برنامه تلویزیونی عنوان کرد: همه روزه شاهد این هستیم که منتقدان و معترضان رژیم‌صهیونیستی از درون خود رژیم برمی‌خیزند.

مطالب مرتبط
افزایش مخالفت‌ صهیونیست‌ها علیه این رژیم + فیلم
young journalists club

قومی که هیچگاه در تاریخ از هیچ چیز رضایت نداشت + فیلم

افزایش مخالفت‌ صهیونیست‌ها علیه این رژیم + فیلم
young journalists club

مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم

افزایش مخالفت‌ صهیونیست‌ها علیه این رژیم + فیلم
young journalists club

جدال انتخاباتی در اسرائیل؛ اختلاف در چهره‌ها، اشتراک در اهداف + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم
۷۰۷

آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم
۵۹۶

پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
۵۷۴

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم
۵۵۴

رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم
۵۲۰

روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha