باشگاه خبرنگاران جوان - چهل‌ویکمین نشست هیئت‌رئیسه کمیته پارالمپیک آسیا به ریاست ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، در شهر ناگویا برگزار شد و طی آن، آخرین اقدامات و تمهیدات اجرایی برای میزبانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی مورد بررسی قرار گرفت.

هیدئاکی اومورا، استاندار استان آیچی ژاپن، نیز در این نشست حضور داشت.

یکی از نکات برجسته این نشست، مشارکت بی‌سابقه ۴۵ کمیته ملی پارالمپیک در این دوره از بازی‌ها بود؛ موضوعی که مورد استقبال و تقدیر اعضای هیئت‌رئیسه کمیته پارالمپیک آسیا قرار گرفت.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

منبع: کمیته ملی پارالمپیک