یک روزنامه ایتالیایی از آغاز تحقیقات درباره ۱۳ مقام صهیونیست، در ارتباط با نقض حقوق فعالان ناوگان صمود که برای ارسال کمک عازم غزه بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که در پی آنچه برای ناوگان صمود در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه رخ داد، تحقیقاتی علیه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم و شماری دیگر از مقام‌های صهیونیستی آغاز شده است.

این روزنامه افزود که این تحقیقات ۱۳ مقام اسرائیلی را به‌دلیل نقض حقوق فعالان ناوگان صمود دربرمی‌گیرد.

ناوگان جهانی صمود با هدف شکستن محاصره نوار غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان، در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ راهی این منطقه شد؛ اما نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات‌هایی در آب‌های بین‌المللی، کشتی‌های این ناوگان را متوقف و شماری از سرنشینان را بازداشت کردند. این اقدام با شکایت فعالان و آغاز تحقیقات قضایی در ایتالیا همراه شد.

بر اساس شهادت فعالان بازداشت‌شده، برخورد نیروهای اسرائیلی به توقیف کشتی‌ها محدود نماند و آنان پس از بازداشت با ضرب‌وشتم، تهدید، تحقیر و محرومیت از نیازهای اولیه مواجه شدند. برخی از فعالان از شکستن استخوان‌ها، بستن دست‌وپا، استفاده از شوکر، تهدید با سلاح، کمبود آب و غذا و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سخن گفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره آزار جنسی، محرومیت از خواب و جلوگیری از تماس با وکلا و نمایندگان دیپلماتیک منتشر شده است.

دادستانی رم با بررسی شکایت‌ها، شهادت حدود ۵۰ نفر، مدارک پزشکی و تصاویر منتشرشده، تحقیقات درباره اتهام‌هایی از جمله شکنجه، آدم‌ربایی و سرقت را گسترش داده است. ورود نام مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل به این پرونده، موضوع پاسخ‌گویی درباره رفتار با فعالان امدادی و رعایت حقوق آنان را به سطحی بالاتر کشانده است.

منبع: النشره