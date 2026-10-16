یک روزنامه ایتالیایی از آغاز تحقیقات درباره ۱۳ مقام صهیونیست، در ارتباط با نقض حقوق فعالان ناوگان صمود که برای ارسال کمک عازم غزه بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که در پی آنچه برای ناوگان صمود در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه رخ داد، تحقیقاتی علیه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم و شماری دیگر از مقام‌های صهیونیستی آغاز شده است.

این روزنامه افزود که این تحقیقات ۱۳ مقام اسرائیلی را به‌دلیل نقض حقوق فعالان ناوگان صمود دربرمی‌گیرد.

ناوگان جهانی صمود با هدف شکستن محاصره نوار غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان، در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ راهی این منطقه شد؛ اما نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات‌هایی در آب‌های بین‌المللی، کشتی‌های این ناوگان را متوقف و شماری از سرنشینان را بازداشت کردند. این اقدام با شکایت فعالان و آغاز تحقیقات قضایی در ایتالیا همراه شد.

بر اساس شهادت فعالان بازداشت‌شده، برخورد نیروهای اسرائیلی به توقیف کشتی‌ها محدود نماند و آنان پس از بازداشت با ضرب‌وشتم، تهدید، تحقیر و محرومیت از نیازهای اولیه مواجه شدند. برخی از فعالان از شکستن استخوان‌ها، بستن دست‌وپا، استفاده از شوکر، تهدید با سلاح، کمبود آب و غذا و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سخن گفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره آزار جنسی، محرومیت از خواب و جلوگیری از تماس با وکلا و نمایندگان دیپلماتیک منتشر شده است.

دادستانی رم با بررسی شکایت‌ها، شهادت حدود ۵۰ نفر، مدارک پزشکی و تصاویر منتشرشده، تحقیقات درباره اتهام‌هایی از جمله شکنجه، آدم‌ربایی و سرقت را گسترش داده است. ورود نام مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل به این پرونده، موضوع پاسخ‌گویی درباره رفتار با فعالان امدادی و رعایت حقوق آنان را به سطحی بالاتر کشانده است.

منبع: النشره

برچسب ها: ناوگان آزادی ، وزیر جنگ اسرائیل
خبرهای مرتبط
ایرلند دو وزیر رژیم صهیونیستی را از ورود به خاک خود منع کرد
بیانیه مشترک هشت کشور مسلمان در رد رفتار نامناسب با ناوگان صمود
فرانسه ورود بن گویر به خاکش را ممنوع کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
آخرین اخبار
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
تهدید زلنسکی: در صورت سقوط اوکراین، ۲۰ میلیون نفر به اروپا پناهنده می‌شوند
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
فریدمن: ترامپ اوکراین را قربانی معامله با پوتین کرد