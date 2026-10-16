باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت انرژی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای مبادله حداکثر ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی این کشور، از شرکت‌های متقاضی پیشنهاد دریافت می‌کند.

این اقدام با هدف افزایش عرضه نفت در بازار و مهار قیمت سوخت انجام می‌شود؛ قیمت‌هایی که در پی جنگ علیه ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در این طرح، شرکت‌های متقاضی نفت را دریافت می‌کنند، اما موظف‌اند در موعد مقرر همان مقدار نفت را به ذخایر راهبردی آمریکا بازگردانند و مقداری نفت اضافی نیز به‌عنوان هزینه این مبادله تحویل دهند.

این برنامه بخشی از توافقی بین‌المللی است که در ماه مارس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی منعقد شد. بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی خود را به این شیوه عرضه کند. این اقدام در چارچوب برنامه‌ای گسترده‌تر با مشارکت حدود ۳۰ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی انجام می‌شود که هدف آن عرضه مجموعاً ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی کشور‌های مشارکت‌کننده است.

آمریکا پیش‌تر در ماه ژوئن نیز بخشی از نفت باقی‌مانده از این برنامه را برای مبادله عرضه کرده بود، اما شرکت‌ها فقط با دریافت حدود ۵۰۰ هزار بشکه موافقت کردند. یکی از عوامل بازدارنده، شرط بازپرداخت نفت اضافی بود؛ زیرا شرکت‌ها باید بسته به شرایط مبادله، تا ۲۴ درصد بیشتر از میزان نفت دریافتی را به ذخایر آمریکا بازمی‌گرداندند.

منبع: رویترز