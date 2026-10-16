رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:مسیر ریلی آذربایجان امکان دسترسی به شبکه راه‌آهن روسیه را فراهم می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  دهقان دهنوی،  رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و تجاری با روسیه و جمهوری آذربایجان گفت: علاوه بر مسیرهای اینچه‌برون و سرخس، امکان دسترسی به شبکه راه‌آهن روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان نیز فراهم شده است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه توافق‌هایی با روسیه و جمهوری آذربایجان در زمینه تعرفه‌های مشترک و کاهش تعرفه‌ها انجام شده است، اظهار کرد: این توافق‌ها می‌تواند به تسهیل حمل‌ونقل و توسعه مبادلات تجاری از مسیرهای ریلی کمک کند.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: در چارچوب این تفاهم‌نامه، امکان استفاده بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک فراهم شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمینه خرید کشتی‌های رو-رو (حمل خودرو و بار چرخ‌دار)، تجهیزات بندری و سایر تجهیزات مورد نیاز بخش لجستیک سرمایه‌گذاری کنند و از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

 

برچسب ها: تجارت ، توسعه تجارت
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