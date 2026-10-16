باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تله‌ای که نتانیاهو برای خود ایجاد کرده است + فیلم

نتانیاهو گرفتار تله‌ای شده که خود ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم‌صهیونیستی در برنامه تلویزیونی گفت: بنیامین نتانیاهو هرطرف می‌رود در تله‌ خودش گرفتار می‌شود، اما از نظر کارشناسان بالاخره باید شکست در انتخابات را قبول کند.

مطالب مرتبط
تله‌ای که نتانیاهو برای خود ایجاد کرده است + فیلم
young journalists club

جدال انتخاباتی در اسرائیل؛ اختلاف در چهره‌ها، اشتراک در اهداف + فیلم

تله‌ای که نتانیاهو برای خود ایجاد کرده است + فیلم
young journalists club

مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم

تله‌ای که نتانیاهو برای خود ایجاد کرده است + فیلم
young journalists club

قومی که هیچگاه در تاریخ از هیچ چیز رضایت نداشت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم
۶۵۵

آتش‌سوزی در کالیفرنیا؛ برق ده‌ها هزار خانه قطع شد + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم
۵۸۶

جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم
۵۶۶

پیامد‌های تنش در تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
۵۵۶

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم
۵۳۹

رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha