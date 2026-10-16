امینی درباره آتش سوزی در مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب گفت: یک یا ۲ درخت دچار حریق کوچکی شدند که به سرعت آتش مهار شد و مشکلی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امینی سرپرست مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب تهران درباره آتش‌سوزی در بخشی از مجموعه انقلاب گفت: یک یا ۲ درخت بر اثر بی‌احتیاطی در محوطه عمرانی یک شرکت بهره‌بردار آتش گرفت که نیم‌سوز شدند و برگ‌های آن سوخت. مشکل حادی نبود و آتش به سرعت توسط آتش‌نشانی مهار شد.

وی با تکذیب شایعاتی که درباره آتش‌سوزی کافه و رستوران باشگاه انقلاب مطرح شده است، عنوان کرد: به جز یک یا ۲ درخت در محوطه عمرانی، بخش دیگری از مجموعه دچار حریق نشده است.

امینی با اشاره به اینکه فعالیت عادی در مجموعه انقلاب در جریان است، تصریح کرد: افرادی که شایعات غیرواقعی را مطرح کرده‌اند، می‌توانند با حضور در مجموعه و دیدن آثار اتفاقی که افتاده است، از نزدیک در جریان قرار بگیرند.

منبع: ایرنا