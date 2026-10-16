باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -زهرا دره‌باغی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم،در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای استانی نور با اشاره به نسبت پرستار به تخت در استان گفت: این نسبت در قم یک و یک‌دهم است، در حالی که میانگین کشوری یک و دو‌دهم است و این اختلاف، نشان‌دهنده کمبود نیروی پرستاری در استان است.

وی در ادامه با اشاره به کمبود پرستار در بخش‌های مختلف تصریح کرد: با توجه به خدمات متنوع در بخش‌های گوناگون، بر اساس استانداردها با کمبود نیروی پرستار مواجه هستیم و برای جبران این کمبود، یکی از اقدامات، استخدام نیروهای پرستار آماده به خدمت بوده است.

استخدام ۵۰ نیروی پرستار و اولویت بومی‌گزینی

دره‌باغی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰ نیروی پرستار مجوز استخدام گرفتیم و در تلاش هستیم مجوزهای بیشتری جذب کنیم. همچنین برای استخدام، ۷۰ درصد نیروی بومی را در اولویت قرار می‌دهیم؛ چراکه هزینه نیروهای غیربومی برای خودشان و دانشگاه علوم پزشکی بیشتر است و با توجه به حقوق و مزایا، اجاره منزل برای آنان به صرفه نیست.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم درباره آموزش‌های تخصصی گفت: برای ارتقای سطح دانش تخصصی، آموزش‌هایی از طریق وزارت بهداشت و معاونت پرستاری برگزار می‌شود و هر ساله سه روز در مشهد برگزار می‌گردد. همچنین در دانشگاه علوم پزشکی قم، نیازسنجی آموزشی انجام می‌شود و بر اساس آن، برنامه آموزشی در نظر گرفته می‌شود و ۲۵ ساعت در سال آموزش تخصصی اجرا می‌شود.

وی در خصوص صلاحیت حرفه‌ای پرستاری خاطرنشان کرد: هر پرستار موظف است تمام دروس دوران تحصیل را مجدد مطالعه کند و آزمون از طریق سازمان سنجش برگزار می‌شود. پرستارانی که ارتقای شغلی می‌گیرند، باید صلاحیت حرفه‌ای را داشته باشند.

الکترونیک‌سازی پرونده‌ها در جهت کاهش بار کاری پرستاران

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم، درباره اقدامات انجام‌شده در راستای بهره‌وری، معیشت و رفاه پرستاران اظهار داشت: با توجه به اینکه پرستار باید بیشترین وقت خود را بر بالین بیمار بگذراند، علاوه بر افزایش نسبت پرستار به تخت برای کاهش بار کاری، در یکی از بیمارستان‌ها به‌صورت پایلوت، برگه‌های پرونده (پی‌پرلس) به سمت الکترونیک‌سازی رفته است تا پرستار وقت کمتری صرف نوشتن و مستندسازی کند.

وی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات تصریح کرد: از سال گذشته، افزایش نرخ اضافه‌کار را در دستور کار قرار دادیم و در حوزه پرستاری، قانون ارتقای بهره‌وری چندین سال است که اجرا می‌شود و باعث شده شیفت‌ها بیشتر از ۱۲ ساعت نباشد.

توسعه خدمات درمانی در منزل (هوم‌کر)

دره‌باغی خاطرنشان کرد: به همت معاونت پرستاری، توسعه خدمات درمانی در منزل (هوم‌کر) اجرا شده است که باعث می‌شود بیماران مزمن و سالخورده زمان کمتری در بیمارستان بمانند. در حال حاضر کمتر از ۱۰ مرکز مجوز ارائه این خدمات را دارند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم درباره پرداخت مطالبات پرستاران گفت: از نظر پرداخت تعرفه و اضافه‌کار، اقدامات خوبی انجام شده است و در حال حاضر با هر حقوق، یک اضافه‌کار پرداخت می‌شود. آخرین تعرفه پرداخت‌شده مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده است.

افزایش ۷۰ درصدی تعرفه پرستاری در قم

وی با اشاره به افزایش تعرفه پرستاری خاطرنشان کرد: تعرفه پرستاری امسال نسبت به سال گذشته در قم نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشته است و درصدد هستیم تعرفه پرستاران بیشتر شود و ارزش‌گذاری واقعی‌تری صورت گیرد تا انگیزه بیشتری ایجاد شود و کارهایی که در حیطه پرستاری نیست، حذف شود.

برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و تاب‌آوری ویژه پرستاران

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم، درباره جلوگیری از فرسودگی شغلی پرستاران اظهار داشت: پرستاران به دلیل درگیری مستمر با بیماران و غم و غصه خانواده‌های آنان، دچار فشارهای روانی می‌شوند و در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند؛ از این رو، اقداماتی برای توجه به سلامت روان آنان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی در زمینه توانمندسازی و افزایش تاب‌آوری پرسنل برگزار شده و به رفاهیات پرسنل پرستاری نیز توجه ویژه‌ای شده است. قرارداد با باشگاه و استخر منعقد شده و معوقات نیز به‌روز شده است که با توجه به ماهیت سخت کار پرستاری، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دره‌باغی خاطرنشان کرد: توزیع نیرو بر اساس نیاز بیمارستان‌ها انجام می‌شود و گروه پرستاری شامل اتاق عمل، هوش‌بری و پرستاری، با کمبود نیرو مواجه است. در حال حاضر، اتاق عمل‌های استان با کمبود شدید نیرو فعالیت می‌کنند و اولویت‌بندی بر اساس مراجعان در مراکز درمانی است.

تجلیل از پرستاران نمونه استان

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به تجلیل از پرستاران نمونه گفت: پرستاران نمونه از هر بیمارستان انتخاب شده‌اند و روز یکشنبه، برنامه تجلیل از آنان برگزار خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به قشر پرستار خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای قشر پرستار انجام شود، باز هم در برابر خدمات ارزشمند آنان کم است و باید توجه ویژه‌ای به این قشر زحمتکش صورت گیرد.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم: ۳۴۰ دانشجوی کارشناسی پرستاری در قم مشغول به تحصیل هستند



دکتر مقدم، رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم، درباره وضعیت دانشجویان این رشته اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۴۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۶۰ نفر در مقطع ارشد پرستاری اورژانس، پرستاری داخل بخش جراحی و پرستاری ویژه، و ۹ نفر دانشجوی بین‌الملل در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.



وی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای هیئت علمی تصریح کرد: تعداد اعضای هیئت علمی حدود ۲۱ نفر است که از مقطع مربی تا دانشیار و در شرف استاد تمامی مشغول فعالیت هستند.

مقدم خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دانشکده، تربیت نیروهای متخصص در حوزه کارشناسی پرستاری و دکترای پرستاری است. در چهار سال گذشته، تعداد اعضای هیئت علمی ۲۰۰ درصد افزایش یافته و تعداد دانشجویان نیز حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.

کمبود ۳۰۰ پرستار در استان قم

رئیس دانشکده پرستاری قم با اشاره به نیاز استان به نیروی پرستاری گفت: استان قم حدود ۳۰۰ پرستار کم دارد و با توجه به نیاز به مراقبت از بیماران، تلاش شده است تعادلی بین تربیت نیرو و امتیازاتی که پرستاران باید از سازمان مربوطه دریافت کنند، برقرار شود.

وی در پایان با اشاره به توسعه فضای فیزیکی دانشکده خاطرنشان کرد: فضای فیزیکی دانشکده در سال گذشته حدود ۸۰۰ متر مربع بود که اکنون با افزایش حدود هشت برابری، به هفت هزار متر مربع رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی و اساتید در دو سال گذشته حدود دو برابر شده و پنج نفر از اعضای هیئت علمی نیز در مقطع دکترای تخصصی مشغول خدمت هستند.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در استان گفت: نیروی پرستار استان پاسخگوی نیازها نیست و این مشکل در برخی استان ها نیز به همین شکل وجود دارد.



وی در ادامه با تشریح ابعاد کمبود نیرو تصریح کرد: اگر در عرض چهار سال ۳۰۰ نفر به پرستاران اضافه کنیم، چیزی حدود ۸۰۰ نفر نیاز پیدا می‌کنیم؛ بنابراین باید منافع سازمانی و نیازهای استان را همزمان در نظر بگیریم و با رویکردی متعادل و علمی به سمت تربیت نیروهای متخصص حرکت کنیم.



مقدم خاطرنشان کرد: هدف این است که نه یک‌باره انبوهی از فارغ‌التحصیلان به وجود بیاید و نه از نیاز بیماران و مراقبت‌های مورد نیاز غافل بمانیم؛ بلکه باید به سمت استانداردهای مطلوب پیش برویم.

رئیس دانشکده پرستاری قم در ادامه با اشاره به نیازهای رفاهی پرستاران گفت: باید تعاونی مسکن برای این گروه از جامعه پرستاری فراهم شود؛ چراکه چندین هزار پرستار در استان داریم، در حالی که تعاونی مسکن فعالی وجود ندارد و این نیاز اصلی آنان است.

ضرورت ایجاد تعاونی مسکن برای پرستاران قم

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز به تعاونی و سایر نیازهای اساسی، از جمله فروشگاه‌های اختصاصی، از جمله مطالبات پرستاران است؛ قراردادهایی با برخی فروشگاه‌ها بسته شده، اما پاسخگوی نیاز پرستاران نیست و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.