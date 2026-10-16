باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی خبر داد و گفت: در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور در اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های مرزن‌آباد، مجلار، پورکان تا بیلقان با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چالو و همچنین محدوده‌های رینه، گزنک و بایجان با ترافیک سنگین روبه‌رو هستند.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه، مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های پل سفید و دماوند ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قزوین-رشت، در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های امامزاده هاشم، رودبار، شیرین‌سو و اسفستان با ترافیک سنگین همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت تردد در محورهای منتهی به پایتخت گفت: در محور تهران-بومهن، محدوده پل بابایی تا جاجرود و در آزادراه تهران-پردیس، محدوده‌های کمربندی جنوبی، عوارضی پردیس و محدوده صنعتی کمرد تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران-قزوین در مسیر کرج به تهران، در محدوده‌های مهرگان، از شرکت ماموت تا کمال‌شهر و از گلشکر تا پل کلانتری خبر داد و گفت: در آزادراه تهران-ساوه نیز محدوده پرند با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا اضافه کرد: در محور تهران-فشم، محدوده حاجی‌آباد تا شمیران و گردنه قوچک با ترافیک نیمه‌سنگین روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه محورهای شمالی در زمان اعلام گزارش فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، از رانندگان خواست با توجه به محدودیت‌های تردد و وضعیت ترافیکی محورها، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و با رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی ایمن، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.