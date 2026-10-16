دانش‌آموزان در پایتخت آلمان برای ابراز همبستگی با اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، ضمن مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها خواستار افزایش بودجه آموزش شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دانش‌آموزان در پایتخت آلمان روز جمعه ورودی دبیرستان‌ها را مسدود کردند تا خواستار افزایش بودجه آموزش شوند و از سوی دیگر، با سربازگیری اجباری در این کشور مخالفت کنند. آنها همچنین با دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اعتراضات گسترده فرانسه اعلام همبستگی کردند.

شبکه عمومی آربی‌بی آلمان گزارش داد که ده‌ها دانش‌آموز صبح زود روز جمعه در مقابل دبیرستان آندریاس در منطقه فریدریشسهاین تجمع کردند و با استفاده از سطل‌های زباله، مسیر‌های ورودی مدرسه را مسدود کردند. 

گفته شده معترضان پلاکارد‌هایی با شعار‌های «نه به خدمت سربازی و کاهش بودجه آموزش» «کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر» و «همبستگی با فرانسه» در دست داشتند.

شایان ذکر است که آلمان در سال ۲۰۱۱ سربازگیری اجباری را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، بحث‌ها درباره تقویت ارتش و بازگرداندن خدمت اجباری در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی اروپا دوباره مطرح شده است.

این اعتراضات ادامه روندی است که روز دوشنبه آغاز شد؛ زمانی که دانش‌آموزان یک دبیرستان فرانسوی در مرکز برلین، در حمایت از تظاهرات جاری در فرانسه، ورودی مدرسه خود را مسدود کردند. 

اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از اواسط ماه گذشته میلادی آغاز شد و به شهر‌های مختلف این کشور گسترش یافت. معترضان خواستار تأمین بودجه بیشتر برای مدارس، استخدام معلمان و بهبود شرایط آموزشی هستند و به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی ساختمان‌های مدارس اعتراض دارند. برخورد پلیس با دانش‌آموزان نیز به یکی از محور‌های مناقشه تبدیل شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات در آلمان ، دانش آموزان ، اعتراضات فرانسه
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