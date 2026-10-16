بانوی پرافتخار تیرانداز ایرانی نامزد انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساره جوانمردی، ملی پوش پرافتخار تیم پاراتیراندازی، علاوه بر حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا، برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا نیز با ۹ ورزشکار دیگر رقابت می‌کند.

اعضای منتخب مسئولیت مهمی برای شنیدن دیدگاه‌های جامعه ورزشکاران، انتقال این دیدگاه‌ها به کمیته پارالمپیک آسیا و حفظ جایگاه صدای ورزشکاران در فرایند تصمیم‌گیری و هیئت اجرایی این نهاد خواهند داشت.

انتخابات کمیته ورزشکاران در جریان بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، از ۱۸ تا ۲۳ اکتبر (٢۶ مهر تا یکم آبان) برگزار می‌شود. تمامی ورزشکاران دارای اعتبارنامه که در این دوره از بازی‌ها حضور دارند، تا ۲۳ اکتبر فرصت رأی دادن خواهند داشت و نتایج انتخابات ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

رأی‌گیری به صورت آنلاین انجام می‌شود و کد‌های QR دسترسی به سامانه رأی‌گیری در محل‌های تعیین‌شده در محل برگزاری بازی‌ها در اختیار ورزشکاران قرار خواهد گرفت.