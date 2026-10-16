بانوی پرافتخار تیرانداز ایرانی نامزد انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساره جوانمردی، ملی پوش پرافتخار تیم پاراتیراندازی، علاوه بر حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا، برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا نیز با ۹ ورزشکار دیگر رقابت می‌کند.

اعضای منتخب مسئولیت مهمی برای شنیدن دیدگاه‌های جامعه ورزشکاران، انتقال این دیدگاه‌ها به کمیته پارالمپیک آسیا و حفظ جایگاه صدای ورزشکاران در فرایند تصمیم‌گیری و هیئت اجرایی این نهاد خواهند داشت.

انتخابات کمیته ورزشکاران در جریان بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، از ۱۸ تا ۲۳ اکتبر (٢۶ مهر تا یکم آبان) برگزار می‌شود. تمامی ورزشکاران دارای اعتبارنامه که در این دوره از بازی‌ها حضور دارند، تا ۲۳ اکتبر فرصت رأی دادن خواهند داشت و نتایج انتخابات ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

رأی‌گیری به صورت آنلاین انجام می‌شود و کد‌های QR دسترسی به سامانه رأی‌گیری در محل‌های تعیین‌شده در محل برگزاری بازی‌ها در اختیار ورزشکاران قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: ساره جوانمردی ، بازی های پاراآسیایی ، کمیته ورزشکاران ، کمیته پارالمپیک آسیا
خبرهای مرتبط
پاراتیراندازی قهرمانی جهان؛ تیم تپانچه ایران برنزی شد
کارگری: کاروان «جان‌فدای ایران قوی» پیام‌آور اقتدار و مظلومیت ملت ایران است
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رقم انتقال محبی به پرسپولیس مشخص شد
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
خودداری بوکسور ایران از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی
مازیار: رنگ خلاقیت فردی بیشتر از کار تیمی در استقلال دیده می‌شود
گزارشی از بررسی و تحلیل نتایج تیم ملی کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا
سلطانی: بازی سختی با عراق نداشتیم/ هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است
بسکتبال با ویلچر، نخستین پیروزی کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را در ناگویا را رقم زد
حکیم: خیبر و پرسپولیس با ۸ دوربین VAR برگزار شد
تیم ملی فوتبال نابینایان با شکست شروع کرد
پیروزی گروه بهمن و استقلال در پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان
آخرین اخبار
رقابت جوانمردی با ۹ نامزد انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا
تیم ملی کاراته بانوان در کرمانشاه اردو زد
سرپرست باشگاه انقلاب: برگ‌های چند درخت در آتش‌سوزی سوخت/ آتش به سرعت مهار شد + فیلم
مدعیان قهرمانی با پیروزی فصل جدید را آغاز کردند
برگزاری چهل‌ویکمین نشست هیئت‌رئیسه کمیته پارالمپیک آسیا در ناگویا + فیلم
پایان کار ویسی در ذوب‌آهن؛ سرمربی سابق تراکتور به اصفهان بازگشت
سلطانی: بازی سختی با عراق نداشتیم/ هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است
دختران بسکتبالیست بازی اول را به میزبان واگذار کردند
تیم ملی فوتبال نابینایان با شکست شروع کرد
پیروزی گروه بهمن و استقلال در پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان
بانک ملی قهرمان تور ملی چابکسر شد
آرزوی موفقیت رئیس‌جمهور برای ورزشکاران پارالمپیکی ایران در ناگویا
خودداری بوکسور ایران از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی
بسکتبال با ویلچر، نخستین پیروزی کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را در ناگویا را رقم زد
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
رقم انتقال محبی به پرسپولیس مشخص شد
حکیم: خیبر و پرسپولیس با ۸ دوربین VAR برگزار شد
مازیار: رنگ خلاقیت فردی بیشتر از کار تیمی در استقلال دیده می‌شود
گزارشی از بررسی و تحلیل نتایج تیم ملی کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا
سلتاویگو ۱ - ۲ یوونتوس/ بانوی پیر با پیروزی راهی تورین شد + فیلم
میلان با درخشش سیسه، سالزبورگ را چهارتایی کرد + فیلم
از حضور کونته در یونایتد تا تمجید کنفدراسیون آسیا از دروازه‌بان استقلال