سازمان لیگ فوتبال ایران از برگزاری دیدار مس شهربابک و پرسپولیس در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: دیدار دو تیم مس شهربابک و پرسپولیس که پیش از این به دلیل ناهماهنگی‌های رخ داده در مجموعه استان کرمان و مسئولین شهربابک و مشکل اقامت و اسکان پرسپولیس در شهربابک اعلام شده بود در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان انجام خواهد شد، در نهایت با پیگیری‌های مسئولان ارشد استان کرمان و مساعدت رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ مقرر شد این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار شود.

پیش از این محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درخصوص بازی با مس شهربابک گفته بود: نگرانی ما این است که مسئولان هتل و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را با ما ندارند. اگر اشتباه نکنم، حدود ۱۸ روز پیش برای رزرو هتل تماس گرفتیم، اما از همان زمان به ما اعلام کردند که هتل رزرو شده و امکان اختصاص اتاق به تیم پرسپولیس وجود ندارد.

برچسب ها: سازمان لیگ فوتبال ایران ، مس شهربابک ، پرسپولیس
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