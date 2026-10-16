باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز جمعه به اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، که در آن گفته بود این رژیم «زمین را از صاحبانش گرفته است» واکنش نشان داد و به نحوه برخورد این رژیم با مردم فلسطین در طول تاریخ این کشور اشاره کرد.

اوباما این اظهارات را سه‌شنبه گذشته در جریان سفر به بلفاست در ایرلند شمالی بیان کرد، جایی که در مورد پیامد‌های درگیری رژیم تروریستی اسرائیل و فلسطین و آینده همزیستی در منطقه گفت‌و‌گو کرده بود.

نتانیاهو اظهارات اوباما را «تاسف‌بار» توصیف کرد و با ادعا بر آنچه که او پیوند تاریخی قوم یهود با سرزمینی به اسم اسرائیل نامید، با استناد نام کتاب «یهودا»، مدعی شد که «یهودیان از نسل این سرزمین هستند و هزاران سال است که با آن در ارتباط بوده‌اند».

رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به اینکه میلیون‌ها یهودی و فلسطینی در منطقه زندگی می‌کنند و آن را ترک نخواهند کرد، از اسرائیلی‌ها خواست تا در مورد آینده فرزندان و نوه‌های خود تجدید نظر کنند و از خود بپرسند که آیا همچنان پشت دیوار‌ها زندگی خواهند کرد و اطرافیان خود را از بین خواهند برد، یا اینکه به دنبال راهی عادلانه برای دفاع از خود در عین پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی خواهند بود.

منبع: اسپوتنیک