پرنده اکراس سیاه
نام علمی: Plegadis falcinellus
محل مشاهده: شهرستان دشت آزادگان
اکراس سیاه، پرندهای آبزی با پرهای تیره و درخشش فلزی در نور خورشید است که در تالابها و زیستگاههای آبی به جستوجوی غذا میپردازد. حضور این پرنده در زیستگاههای آبی خوزستان، جلوهای از تنوع ارزشمند حیاتوحش استان است.
پرنده اکراس سیاه
نام علمی: Plegadis falcinellus
محل مشاهده: شهرستان دشت آزادگان
اکراس سیاه، پرندهای آبزی با پرهای تیره و درخشش فلزی در نور خورشید است که در تالابها و زیستگاههای آبی به جستوجوی غذا میپردازد. حضور این پرنده در زیستگاههای آبی خوزستان، جلوهای از تنوع ارزشمند حیاتوحش استان است.
پرنده اکراس سیاه
نام علمی: Plegadis falcinellus
محل مشاهده: شهرستان دشت آزادگان
اکراس سیاه، پرندهای آبزی با پرهای تیره و درخشش فلزی در نور خورشید است که در تالابها و زیستگاههای آبی به جستوجوی غذا میپردازد. حضور این پرنده در زیستگاههای آبی خوزستان، جلوهای از تنوع ارزشمند حیاتوحش استان است.
دلیجه؛ شکارچی چابک آسمان هورالعظیم
پرنده شکاری دلیجه با نام علمی Falco tinnunculus، از پرندگان شکاری چابک و توانمند ایران است که با قدرت بینایی بالا و مهارت در شکار، نقشی ارزشمند در تعادل اکولوژیک طبیعت ایفا میکند.
این پرنده هنگام شکار، اغلب در هوا بالزنان در یک نقطه ثابت میماند و با دقت، حرکت طعمه را روی زمین زیر نظر میگیرد.
دلیجه؛ شکارچی چابک آسمان هورالعظیم
پرنده شکاری دلیجه با نام علمی Falco tinnunculus، از پرندگان شکاری چابک و توانمند ایران است که با قدرت بینایی بالا و مهارت در شکار، نقشی ارزشمند در تعادل اکولوژیک طبیعت ایفا میکند.
این پرنده هنگام شکار، اغلب در هوا بالزنان در یک نقطه ثابت میماند و با دقت، حرکت طعمه را روی زمین زیر نظر میگیرد.
دلیجه؛ شکارچی چابک آسمان هورالعظیم
پرنده شکاری دلیجه با نام علمی Falco tinnunculus، از پرندگان شکاری چابک و توانمند ایران است که با قدرت بینایی بالا و مهارت در شکار، نقشی ارزشمند در تعادل اکولوژیک طبیعت ایفا میکند.
این پرنده هنگام شکار، اغلب در هوا بالزنان در یک نقطه ثابت میماند و با دقت، حرکت طعمه را روی زمین زیر نظر میگیرد.
کلاغ ابلق؛ هوش و سازگاری در طبیعت هورالعظیم
کلاغ ابلق با نام علمی Corvus cornix، از پرندگان باهوش و سازگار طبیعت است که با پرهای خاکستری و بخشهای سیاهرنگ سر، بالها و دم شناخته میشود. این پرنده با قدرت یادگیری بالا و توانایی سازگاری با شرایط گوناگون محیطی، نقش مهمی در چرخه طبیعی زیستبومها ایفا میکند.
کلاغ ابلق؛ هوش و سازگاری در طبیعت هورالعظیم
کلاغ ابلق با نام علمی Corvus cornix، از پرندگان باهوش و سازگار طبیعت است که با پرهای خاکستری و بخشهای سیاهرنگ سر، بالها و دم شناخته میشود. این پرنده با قدرت یادگیری بالا و توانایی سازگاری با شرایط گوناگون محیطی، نقش مهمی در چرخه طبیعی زیستبومها ایفا میکند.
باکلان مارگردن؛ غواص ماهر تالاب هورالعظیم
باکلان مارگردن با نام علمی Anhinga rufa، از پرندگان آبزی و ماهیخوار تالابهاست که با گردن بلند و باریک و منقار نوکتیز خود شناخته میشود. این پرنده هنگام شنا، بدن خود را زیر آب نگه میدارد و تنها گردن و سرش از سطح آب بیرون میماند؛ رفتاری که ظاهری شبیه حرکت مار به آن میبخشد.
باکلان مارگردن؛ غواص ماهر تالاب هورالعظیم
باکلان مارگردن با نام علمی Anhinga rufa، از پرندگان آبزی و ماهیخوار تالابهاست که با گردن بلند و باریک و منقار نوکتیز خود شناخته میشود. این پرنده هنگام شنا، بدن خود را زیر آب نگه میدارد و تنها گردن و سرش از سطح آب بیرون میماند؛ رفتاری که ظاهری شبیه حرکت مار به آن میبخشد.
زنبورخوار گلوخرمایی؛ رنگینکمانی از زیبایی در آسمان هورالعظیم
زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops persicus، از پرندگان زیبا و رنگارنگ ایران است که با ترکیب چشمنواز رنگهای سبز، آبی و خرمایی شناخته میشود. این پرنده با پروازی چابک و مهارتی کمنظیر، از حشرات پروازی، بهویژه زنبورها، تغذیه میکند و در کنترل طبیعی جمعیت حشرات نقش دارد.
زنبورخوار گلوخرمایی؛ رنگینکمانی از زیبایی در آسمان هورالعظیم
زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops persicus، از پرندگان زیبا و رنگارنگ ایران است که با ترکیب چشمنواز رنگهای سبز، آبی و خرمایی شناخته میشود. این پرنده با پروازی چابک و مهارتی کمنظیر، از حشرات پروازی، بهویژه زنبورها، تغذیه میکند و در کنترل طبیعی جمعیت حشرات نقش دارد.
زنبورخوار گلوخرمایی؛ رنگینکمانی از زیبایی در آسمان هورالعظیم
زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops persicus، از پرندگان زیبا و رنگارنگ ایران است که با ترکیب چشمنواز رنگهای سبز، آبی و خرمایی شناخته میشود. این پرنده با پروازی چابک و مهارتی کمنظیر، از حشرات پروازی، بهویژه زنبورها، تغذیه میکند و در کنترل طبیعی جمعیت حشرات نقش دارد.
حواصیل ارغوانی؛ شکوه و ظرافت در نیزارهای هورالعظیم
حواصیل ارغوانی با نام علمی Ardea purpurea، از پرندگان آبزی زیبا و بلندپای تالابهای ایران است که با گردن کشیده، اندام ظریف و ترکیب چشمنواز رنگهای ارغوانی، قهوهای و خاکستری شناخته میشود. این پرنده با حرکاتی آرام و حسابشده در میان نیزارها به جستوجوی ماهیها و دیگر جانوران کوچک آبزی میپردازد.
حواصیل ارغوانی؛ شکوه و ظرافت در نیزارهای هورالعظیم
حواصیل ارغوانی با نام علمی Ardea purpurea، از پرندگان آبزی زیبا و بلندپای تالابهای ایران است که با گردن کشیده، اندام ظریف و ترکیب چشمنواز رنگهای ارغوانی، قهوهای و خاکستری شناخته میشود. این پرنده با حرکاتی آرام و حسابشده در میان نیزارها به جستوجوی ماهیها و دیگر جانوران کوچک آبزی میپردازد.
باکلان کوچک؛ غواصی ماهر در تالاب هورالعظیم
باکلان کوچک با نام علمی Microcarbo pygmaeus، پرندهای آبزی و ماهیخوار است که با جثه کوچک، پرهای تیره و مهارت در غواصی شناخته میشود. این پرنده برای یافتن غذا به زیر آب شیرجه میزند و از ماهیهای کوچک و دیگر آبزیان تغذیه میکند.
تالابها و پهنههای آبی، زیستگاههای مهمی برای این پرنده به شمار میروند و سلامت این زیستگاهها در تداوم حضور گونههای آبزی نقش اساسی دارد.
باکلان کوچک؛ غواصی ماهر در تالاب هورالعظیم
باکلان کوچک با نام علمی Microcarbo pygmaeus، پرندهای آبزی و ماهیخوار است که با جثه کوچک، پرهای تیره و مهارت در غواصی شناخته میشود. این پرنده برای یافتن غذا به زیر آب شیرجه میزند و از ماهیهای کوچک و دیگر آبزیان تغذیه میکند.
تالابها و پهنههای آبی، زیستگاههای مهمی برای این پرنده به شمار میروند و سلامت این زیستگاهها در تداوم حضور گونههای آبزی نقش اساسی دارد.
ماهیخورک ابلق؛ شکارچی چابک آبهای هورالعظیم
ماهیخورک ابلق با نام علمی Ceryle rudis، از پرندگان ماهیخوار و تماشایی زیستگاههای آبی است که با پرهای سیاهوسفید، کاکل مشخص و توانایی شگفتانگیز در شکار ماهی شناخته میشود.
این پرنده با بالزدن سریع در ارتفاعی ثابت بر فراز آب، محیط را برای یافتن طعمه بررسی میکند و سپس با شیرجهای دقیق، ماهی موردنظر خود را شکار میکند.
ماهیخورک ابلق؛ شکارچی چابک آبهای هورالعظیم
ماهیخورک ابلق با نام علمی Ceryle rudis، از پرندگان ماهیخوار و تماشایی زیستگاههای آبی است که با پرهای سیاهوسفید، کاکل مشخص و توانایی شگفتانگیز در شکار ماهی شناخته میشود.
این پرنده با بالزدن سریع در ارتفاعی ثابت بر فراز آب، محیط را برای یافتن طعمه بررسی میکند و سپس با شیرجهای دقیق، ماهی موردنظر خود را شکار میکند
تُرُمتای؛ شاهین کوچک و چابک منطقه حفاظتشده میشداغ
تُرُمتای با نام علمی Falco columbarius، یکی از کوچکترین گونههای شاهین در جهان است که بهواسطه جثه کوچک، پرواز سریع و مهارت در شکار پرندگان کوچک شناخته میشود. این پرنده شکاری با چابکی چشمگیر خود، جایگاه ویژهای در میان پرندگان شکاری دارد و در تعادل طبیعی زیستبوم نقشآفرین است.
تُرُمتای؛ شاهین کوچک و چابک منطقه حفاظتشده میشداغ
تُرُمتای با نام علمی Falco columbarius، یکی از کوچکترین گونههای شاهین در جهان است که بهواسطه جثه کوچک، پرواز سریع و مهارت در شکار پرندگان کوچک شناخته میشود. این پرنده شکاری با چابکی چشمگیر خود، جایگاه ویژهای در میان پرندگان شکاری دارد و در تعادل طبیعی زیستبوم نقشآفرین است