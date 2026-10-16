باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - تالاب هورالعظیم، پهناورترین تالاب ایران و یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های خاورمیانه، در غرب استان خوزستان و در محدوده شهرستان دشت آزادگان گسترده شده است.

این تالاب که بخشی از آن در خاک عراق نیز ادامه دارد، به دلیل تنوع زیستگاهی و فراوانی منابع آبی، از مهم‌ترین کانون‌های پرندگان آبزی و کنارآبزی در کشور به شمار می‌رود.

هر ساله با آغاز فصل مهاجرت، هزاران پرنده مهاجر از مناطق سردسیر سیبری و آسیای مرکزی به این تالاب پناه می‌آورند. گونه‌هایی همچون اکراس سیاه، دلیجه، کلاغ ابلق، باکلان مارگردن، زنبورخوار گلوخرمایی، حواصیل ارغوانی، باکلان کوچک، ماهی‌خورک ابلق و تُرُم‌تای در این زیستگاه مشاهده می‌شوند.

عکاسان حیات وحش در سفر به دشت آزادگان، تصاویری بدیع از زندگی پرندگان در این تالاب ثبت کرده‌اند.