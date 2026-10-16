مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید مهلت تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید مهلت تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه خبر داد و گفت: سرپرستان خانوار مشمولی که پیامک برای آنها ارسال شده است،  می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله نیز درخواست خود را ثبت کنند.

حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد: با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان و فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای تکمیل اطلاعات، مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمدید شده است. 

وی افزود: سرپرستان خانوار مشمول طرح که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند. 

نوروزی با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، در فرایند افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارند، از سرپرستان خانوار مشمول خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.

وی تأکید کرد: ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از روشی که برایشان دسترس‌پذیرتر است، اطلاعات خود را ثبت کنند.

منبع: روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: کالابرگ ، هدفمندسازی یارانه ها
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