باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چند روز پس از اعلام اختلال در خدمات اینترنت ماهواره‌ای در اوکراین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که دولت این کشور در محدود کردن شبکه استارلینک برای اوکراین نقشی نداشته است.

ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیما برای سفر به ایالت جورجیا، به خبرنگاران گفت نمی‌داند چه کسی دستور کاهش سرعت خدمات ارتباطات ماهواره‌ای نظامی «استارشیلد» برای اوکراین را صادر کرده است.

او افزود: «فکر نمی‌کنم کار من بوده باشد و فکر نمی‌کنم ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس هم این کار را کرده باشد».

طبق گزارش‌های منتشرشده، اختلال در خدمات ماهواره‌ای نظامی اوکراین از چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آشکار شده است. در این تاریخ، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند پایانه‌های استارشیلد هنگام حرکت با سرعت بالا از کار می‌افتند و این مسئله عملیات پهپادی را مختل کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که دسترسی ارتش این کشور به اینترنت ماهواره‌ای هنوز به‌طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته است. او گفت: «وزارت دفاع ما در تماس است و شرکایم به من گفته‌اند که از سوی کاخ سفید نشانه‌هایی مبنی بر بازگرداندن این قابلیت‌ها دریافت شده است. آیا سرعت به حالت قبلی بازگشته است؟ خیر. اما آیا اکنون در حال بازگشت است؟ بله.»

خبرگزاری رویترز ظهر امروز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع از موضوع گزارش داد که دستور کاهش سرعت خدمات استارشیلد از داخل کاخ سفید صادر شده است. این منابع نام مقام صادرکننده دستور را مشخص نکردند، اما گفتند به پنتاگون اطلاع داده شده بود که خدمات استارشیلد شرکت اسپیس‌ایکس برای ارتش اوکراین باید محدود شود.

زلنسکی این اقدام را «غافلگیری بسیار خطرناک و ناخوشایند» توصیف کرد.

اوکراین از استارلینک برای پشتیبانی از مؤثرترین سامانه‌های دفاع هوایی خود در برابر پهپاد‌های روسیه استفاده می‌کند.

شایان ذکر است که شبکه استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک است، اما کنترل آن در اختیار دولت آمریکا قرار دارد.

منبع: بریکینگ نیوز