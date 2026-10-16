ترامپ ضمن رد دخالت دولت آمریکا در محدودسازی خدمات ماهواره‌ای نظامی برای اوکراین، اعلام کرد از هویت صادرکننده دستور آن اطلاعی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چند روز پس از اعلام اختلال در خدمات اینترنت ماهواره‌ای در اوکراین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که دولت این کشور در محدود کردن شبکه استارلینک برای اوکراین نقشی نداشته است.

ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیما برای سفر به ایالت جورجیا، به خبرنگاران گفت نمی‌داند چه کسی دستور کاهش سرعت خدمات ارتباطات ماهواره‌ای نظامی «استارشیلد» برای اوکراین را صادر کرده است.

او افزود: «فکر نمی‌کنم کار من بوده باشد و فکر نمی‌کنم ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس هم این کار را کرده باشد».

طبق گزارش‌های منتشرشده، اختلال در خدمات ماهواره‌ای نظامی اوکراین از چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آشکار شده است. در این تاریخ، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند پایانه‌های استارشیلد هنگام حرکت با سرعت بالا از کار می‌افتند و این مسئله عملیات پهپادی را مختل کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که دسترسی ارتش این کشور به اینترنت ماهواره‌ای هنوز به‌طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته است. او گفت: «وزارت دفاع ما در تماس است و شرکایم به من گفته‌اند که از سوی کاخ سفید نشانه‌هایی مبنی بر بازگرداندن این قابلیت‌ها دریافت شده است. آیا سرعت به حالت قبلی بازگشته است؟ خیر. اما آیا اکنون در حال بازگشت است؟ بله.»

خبرگزاری رویترز ظهر امروز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع از موضوع گزارش داد که دستور کاهش سرعت خدمات استارشیلد از داخل کاخ سفید صادر شده است. این منابع نام مقام صادرکننده دستور را مشخص نکردند، اما گفتند به پنتاگون اطلاع داده شده بود که خدمات استارشیلد شرکت اسپیس‌ایکس برای ارتش اوکراین باید محدود شود.

زلنسکی این اقدام را «غافلگیری بسیار خطرناک و ناخوشایند» توصیف کرد.

 اوکراین از استارلینک برای پشتیبانی از مؤثرترین سامانه‌های دفاع هوایی خود در برابر پهپاد‌های روسیه استفاده می‌کند.

شایان ذکر است که شبکه استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک است، اما کنترل آن در اختیار دولت آمریکا قرار دارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اینترنت استارلینک ، دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
روسیه: غرب از استارلینک برای سازماندهی آشوب‌ها استفاده می‌کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
آخرین اخبار
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
تهدید زلنسکی: در صورت سقوط اوکراین، ۲۰ میلیون نفر به اروپا پناهنده می‌شوند
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد