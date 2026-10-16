باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال درباره اینکه برخی کشور‌ها به دنبال این هستند که میزبانی جام ملت‌های آسیا از عربستان گرفته شود، بیان کرد: درباره این موضوع مسئولان فدراسیون فوتبال باید صحبت کنند، اما این رفتار دو گانه‌ای است که در قبال ایران انجام می‌دهند. چرا کشوری که امنیت دارد نمایندگانش باید در کشور ثالث بازی کنند؟

او همچنین گفت: ما به صورت تصویری بازی‌های لیگ را بررسی می‌کنیم و از این به بعد حضور فیزیکی خواهیم داشت.

قلعه نویی درباره اینکه آیا قرار است به جای تیموریان مربی دیگری به تیم ملی اضافه شود یا خیر هم گفت: او از مفاخر فوتبال ایران است، اما او خودش تشخیص داده که نباشد و ما هم برایش آرزوی موفقیت می‌کنیم. اگر شرایط مناسب باشد به دنبتل ایت هستین که همکار خارجی به جمع خود اضافه کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره حضور علی رضا بیرانوند در لیست سه نامزد نهایی بهترین بازیکن آسیا، گفت: ایران پر از استعداد است و در گذشته هم بازیکنانی داشتیم که مرد سال آسیا شدند، اما با مشکلاتی که مملکت دارد استعداد‌ها کمتر دیده می‌شود. درباره جام‌جهانی بخواهم صحبت کنم باید یک کتاب بنویسم.

او درباره فیفادی اخیر بیان کرد: لیگ را بدون هماهنگی با من تعطیل کردند و برای اولین بار بازیکنان در اختیار تیم ملی امید قرار گرفتند و ما مجبور شدیم با ۱۵ بازیکن تمرین کنیم. در واقع ما هزینه دادیم، چون بازی‌های ناگویا برای ما مهم بود. آقای عبدی هم مربی خوبی است و این اتفاقات (حذف تیم ملی امید از مرحله گروهی) در فوتبال رخ می‌دهد.

قلعه نویی ادامه داد: در این فیفادی شب بازی جمع شدیم و در بازی با روسیه روی اشتباهات فردی گل خوردیم. در این فیفادی سرمربی تیم ملی هزینه شد. هم خود ما و هم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به دنبال این هستیم از نظر کیفیت بهترین عملکرد را داشته باشیم و هیئت رئیسه هم هیچ شرطی نگذاشتند، چون به تیم ملی فشار می‌آورد و عاقل هستند. ما به دنبال ارائه بهترین کیفیت را داشته باشیم. همه باید دست به دست هم بدهیم و هر کسی هر نقطه نظری دارد من گوش می‌دهم. مطمئن هستیم در جام ملت‌های آسیا بهترین کیفیت را خواهیم داشت.

او تصریح کرد: از روزی که آمده‌ام رو هوا هستیم و بیش از ۵۰۰ روز است در ایران بازی نکرده‌ایم. ۱۵ روز قبل از جام‌جهانی هم اصلا نمی‌دانستیم به جام‌جهانی می‌رویم یا نه. بد‌ترین شرایط را داشتیم، اما اعتقاد دارم بازیکنان سنگ تمام گذاشتند. در فیفادی پیش رو هم ۹۰ درصد بازیکنانی که دعوت می‌کنیم قرار است در جام ملت‌های آسیا بازی کنند.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: ما تغییر نسل دادیم و هم جوانگرایی کردیم، اما برخی خود را به خواب زده‌اند و نمی‌خواهند ببینند. محمودی، آریا یوسفی و صالح حردانی دعوت شدند و به نحو احسنت جوانگرایی کردیم. در این هفته برخی منتقدین را دعوت می‌کنیم به مرکز ملی فوتبال بیایند و صحبت کنیم. زمانی دوستان خودشان بودند هرکاری می‌کردند سفید بود، اما الان ما هرکاری می‌کنیم سیاه است، چون از جنس آنها نیستیم. شرایط طوری است که ما هنوز پاداش جام‌جهانی را هم دریافت نکرده‌ایم، اما کسی این را نمی‌گوید.