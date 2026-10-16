باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در اجلاس دو روزه وزرای کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قزاقستان، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای، بر ضرورت گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی میان کشور‌های منطقه تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری سالانه همایش «راه ابریشم جدید» از سوی راه‌آهن قزاقستان و وزارت حمل‌ونقل این کشور، هدف اصلی این رویداد را توسعه حمل‌ونقل در منطقه و تقویت کریدور‌های بین‌المللی عنوان کرد.

ذاکری با اشاره به افتتاح مسیر دوستیک، دومین گذرگاه مرزی میان قزاقستان و چین، در سال گذشته گفت: عملیات ریل‌گذاری در ادامه این مسیر به طول ۱۵۰ کیلومتر در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه سال آینده به بهره‌برداری برسد. این اقدام، می‌تواند ظرفیت کریدور شرق به غرب را افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ترانزیت ریلی قزاقستان با وجود محدودیت‌های موجود در ارتباطات روسیه و بلاروس با اروپا، با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۳۰ میلیون تن رسیده است، این روند را نشانه ظرفیت بالای حمل‌ونقل ریلی در منطقه دانست.

وی همچنین دیجیتالی‌سازی فرایند‌ها و حذف اسناد کاغذی از مبادلات میان دستگاه‌های اجرایی را از اقدامات مهم راه‌آهن قزاقستان برشمرد و توضیح داد: این تحول، زمان عبور واگن‌ها از مرز را به حدود ۳۰ دقیقه کاهش داده است.

به گفته وی، حرکت کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) به سمت استفاده از یک سامانه دیجیتال یکپارچه می‌تواند تسهیل حمل‌ونقل ریلی و تجارت منطقه‌ای را به همراه داشته باشد.

ذاکری با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری ایران از این ظرفیت‌ها، اظهار امیدواری کرد با توجه به ارتباطات مرزی و حمل‌ونقلی ایران با کشور‌های منطقه، زمینه استفاده از سامانه‌های دیجیتال یکپارچه نیز فراهم شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه، روابط دیرینه ریلی ایران و قزاقستان را یادآور شد و از افزایش محسوس ظرفیت جابه‌جایی بار میان دو کشور خبر داد.

وی افزود: موانع و مشکلات موجود در همکاری‌های دوجانبه، توسعه شبکه ریلی، اتصالات مرزی و به‌ویژه برقراری ارتباط ریلی میان ایران و افغانستان از مسیر ازبکستان، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

ذاکری ابراز امیدواری کرد: بخشی از توافق‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده در این اجلاس تا سال آینده وارد مرحله اجرا شود و زمینه تقویت همکاری‌های ریلی و توسعه ترانزیت منطقه‌ای را فراهم کند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی