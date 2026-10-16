مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب با ورود سامانه بارشی جدید شاهد تشدید بارش‌ها در نواحی شمال غرب کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  موج بارشی از سمت شمال غرب  امروز جمعه، وارد شده و  گستره بارندگی‌ها در  مناطق شمال  غرب وسیع‌تر شده است.

وی افزود: در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از اصفهان، ارتفاعات البرز و همچنین استان‌های قزوین، البرز و تهران، بارش باران  را شاهد هستیم. 

او گفت: طی روزهای آینده و تا روز دوشنبه، حرکت متناوب امواج در بخش‌های غربی و شمالی کشور تداوم خواهد داشت و بارندگی‌ها به شکل متناوب در این نواحی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود:   روز شنبه پدیده وزش باد نیز در بخش‌های شرقی کشور گاه با گرد و خاک همراه بوده و به کاهش کیفیت هوا منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه در بخش‌های غربی و شمال غرب کشور نیز بارش‌ها گاهی با وزش باد شدید همراهی خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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