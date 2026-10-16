باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت در معاملات روز جمعه با افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر جنگ‌های ایران و اوکراین بر عرضه جهانی انرژی، به بالاترین سطح در هفته‌های اخیر رسید؛ به‌طوری‌که نفت برنت از ۱۰۹ دلار و نفت خام آمریکا از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

بر این اساس، برنت که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود، تنها چند سنت با بالاترین قیمت خود در پنج ماه گذشته فاصله دارد.

هم‌زمان، گفته شده قیمت قرارداد‌های آتی گازوئیل بیش از یک درصد افزایش یافته است. قیمت این سوخت که برای کشاورزی و دیگر بخش‌های صنعتی اهمیت حیاتی دارد، طی ماه‌های اخیر حتی سریع‌تر از بنزین افزایش یافته است.

افزایش قیمت انرژی از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد. در ماه‌های اخیر نیز تشدید جنگ روسیه و اوکراین و حملات دو طرف به زیرساخت‌های انرژی، فشار بیشتری بر بازار گازوئیل وارد کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا با هدف کاهش قیمت سوخت، بخشی از تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه را تسهیل کرد تا امکان عرضه بیشتر این سوخت به بازار‌های جهانی فراهم شود. با این حال، تا امروز هنوز محموله‌ای از گازوئیل روسیه که به بازار جهانی رسیده باشد، شناسایی نشده است.

در همین حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که تشدید جنگ در آسیای غربی و نیاز به بازسازی ذخایر جهانی انرژی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند قیمت‌ها را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارد.

منبع: ان‌بی‌سی نیوز