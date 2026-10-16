باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا شفاه، تهیه‌کننده مجموعه «سرو، سپید، سرخ» در رابطه با نحوه نگارش فیلمنامه هر فصل از مجموعه گفت: ما در هر فصلی تلاش خواهیم کرد نقاط ضعف فصل‌های قبل را برطرف کنیم. اکنون در حال نگارش متن هستیم و خیلی سختگیرانه با متن‌ها برخورد می‌کنیم.

شفاه ادامه داد: انتخاب کارگردانان با دقت بیشتری صورت می‌گیرد. کماکان تلاش می‌کنیم کارگردان جوان در بین کارگردانان باشد؛ چون گاهی این کارگردانان کاری انجام می‌دهند که ممکن است از پس یک کارگردان باتجربه بر نیاید؛ در عین اینکه کارگردانان باتجربه نیز در کنار آنها حضور دارد.