در ادامه تجمعات شبانه مردمی، جمعی از شهروندان سلماسی بار دیگر با حضور خود، بر عزم راسخ خود برای دفاع از امنیت میهن و صیانت از انسجام ملی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دویست‌‌ و سی‌ومین شب از اجتماعات مردمی «شب‌های اقتدار» با حضور پرشور مردم همیشه در صحنه شهرستان سلماس و دوشادوش مسئولان ولایتمدار، در میادین اصلی شهر برگزار شد.

مسئولین شهرستان در کنار مردم در این اجتماع حماسی حضور یافتند حضوری که جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ مردم در صیانت از اقتدار و عزت ایران اسلامی است.

حاضران در این تجمع با سر دادن شعار‌ها و ابراز احساسات، ضمن محکوم کردن اقدامات ضدامنیتی، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرده و خواستار استمرار ثبات، آرامش و توسعه پایدار شدند.