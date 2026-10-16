باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید بهرام حسینی، فعال سیاسی و اجتماعی، در بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تولیدی این استان، بر ضرورت توجه به توانمندی فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تأکید کرد.

حسینی با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی دستاورد‌های تولیدکنندگان و آشنایی با قابلیت‌های اقتصادی مناطق مختلف هستند، اظهار کرد: بهره‌گیری از چنین فرصت‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.

او با اشاره به اهمیت نقش تولیدکنندگان و کارآفرینان در رونق اقتصادی افزود: شناسایی ظرفیت‌های موجود و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی را هموار کند.

حسینی همچنین با تأکید بر جایگاه استان فارس در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت تعامل میان بخش‌های اقتصادی را برای ایجاد فرصت‌های تازه اشتغال و توسعه پایدار ضروری دانست.

او در ادامه بازدید خود، به همراه حامد نوروزی، معاون هماهنگ‌کننده ستاد ثمر دکتر پزشکیان، از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن کرد و در جریان توانمندی‌ها و دستاورد‌های شماری از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی حاضر در این رویداد قرار گرفت.

حسینی افزود: دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو با هدف معرفی توانمندی‌های صادراتی استان فارس، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد زمینه‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار شده است.