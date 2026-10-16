فعال سیاسی و اجتماعی، نمایشگاه شیراز اکسپو را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید بهرام حسینی، فعال سیاسی و اجتماعی، در بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تولیدی این استان، بر ضرورت توجه به توانمندی فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تأکید کرد.

حسینی با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی دستاورد‌های تولیدکنندگان و آشنایی با قابلیت‌های اقتصادی مناطق مختلف هستند، اظهار کرد: بهره‌گیری از چنین فرصت‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.

او با اشاره به اهمیت نقش تولیدکنندگان و کارآفرینان در رونق اقتصادی افزود: شناسایی ظرفیت‌های موجود و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی را هموار کند.

حسینی همچنین با تأکید بر جایگاه استان فارس در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت تعامل میان بخش‌های اقتصادی را برای ایجاد فرصت‌های تازه اشتغال و توسعه پایدار ضروری دانست.

او در ادامه بازدید خود، به همراه حامد نوروزی، معاون هماهنگ‌کننده ستاد ثمر دکتر پزشکیان، از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن کرد و در جریان توانمندی‌ها و دستاورد‌های شماری از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی حاضر در این رویداد قرار گرفت.

حسینی افزود: دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو با هدف معرفی توانمندی‌های صادراتی استان فارس، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد زمینه‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار شده است.

برچسب ها: معرفی توانمندی ها ، جذب سرمایه‌گذاری ، اکسپو ، شیراز
خبرهای مرتبط
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
اکسپوی فارس در مسیر جذب سرمایه‌گذار و توسعه بازارهای صادراتی
فارس در مسیر درخشش جهانی؛ آماده‌باش کامل برای میزبانی تاریخی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
همایش سرمایه‌گذاری گردشگری به ۴ قرارداد و توافق سرمایه‌گذاری منجر شد/ ارزش قرار داد‌ها بیش از ۴۰ همت 
هشدار امام جمعه موقت شیراز نسبت به ولنگاری فرهنگی در پوشش نشاط اجتماعی
بررسی پرونده ۸۰ مجروح جنگ رمضان در لامرد
معرفی توانمندی‌های فارس زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری است
آخرین اخبار
معرفی توانمندی‌های فارس زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری است
بررسی پرونده ۸۰ مجروح جنگ رمضان در لامرد
هشدار امام جمعه موقت شیراز نسبت به ولنگاری فرهنگی در پوشش نشاط اجتماعی
همایش سرمایه‌گذاری گردشگری به ۴ قرارداد و توافق سرمایه‌گذاری منجر شد/ ارزش قرار داد‌ها بیش از ۴۰ همت 
بازدید نزدیک به ۴۰۰ هیئت خارجی از اکسپو شیراز؛ تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری مولد
تداوم طرح ملی سامان در برق شیراز؛ ۳۱۸۰ پایه شبکه تعمیر و نگهداری شد