باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید تصمیم آمریکا برای وارد کردن گازوئیل روسیه به بازار جهانی انرژی «پیامی منفی ارسال می‌کند» و تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

مکرون پس از نشست شورای اروپا گفت: «حجم گازوئیل صادراتی روسیه از قبل وجود داشته، کشور‌هایی آن را خریداری می‌کرده‌اند و این سوخت هم‌اکنون در بازار جهانی عرضه می‌شود. بنابراین، درست نیست که بگوییم این اقدام مشکل بازار جهانی را حل خواهد کرد».

او افزود: «فکر می‌کنم این اقدام هیچ تأثیری برای رئیس‌جمهور ترامپ نخواهد داشت».

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین با اشاره به جنگ اوکراین گفت که این تصمیم «پیامی منفی می‌فرستد و موجب اختلاف یا تردید می‌شود» و آن را «نامناسب و ناکارآمد» توصیف کرد.

او تأکید کرد: «همه ما بر سر یک موضوع توافق داریم: قیمت گازوئیل، بنزین و گاز باید کاهش یابد؛ اما این اقدام راهی مؤثر برای پایین آوردن قیمت‌ها نیست و پاسخ درستی محسوب نمی‌شود».

دونالد ترامپ هفته گذشته، با هدف کاهش قیمت‌ها، تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه را لغو کرد و گفت روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل، معادل ۲.۲۵ میلیون بشکه، به بازار آمریکا و بازار‌های جهانی عرضه خواهد کرد.

هدف این اقدام، فراهم کردن امکان عرضه بخشی از ذخایر روسیه به بازار جهانی بود. این تصمیم ترامپ رهبران جهان را غافلگیر کرد و با محکومیت سریع بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب روبه‌رو شد.

ترامپ توافق با روسیه را راهی برای کاهش قیمت‌ها معرفی کرده است، اما هنوز مشخص نشده که محموله‌ای از گازوئیل روسیه واقعاً به بازار جهانی رسیده باشد.

گفته شده گروهی از قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، طرح ترامپ برای ورود گازوئیل روسیه به بازار جهانی را متوقف خواهد کرد. با این حال، احتمال تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد، اندک است.

دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر به‌شدت بر هزینه بالای گازوئیل متمرکز شده است؛ زیرا این سوخت نقش مهمی در افزایش تورم دارد و تورم نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای آبان است.

منبع: آناتولی