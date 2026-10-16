رئیس جمهور فرانسه با انتقاد از تصمیم ترامپ برای تعلیق تحریم‌های روسیه و عرضه گازوئیل آن در بازار جهانی، گفت این اقدام قیمت‌ها را مهار نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید تصمیم آمریکا برای وارد کردن گازوئیل روسیه به بازار جهانی انرژی «پیامی منفی ارسال می‌کند» و تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

مکرون پس از نشست شورای اروپا گفت: «حجم گازوئیل صادراتی روسیه از قبل وجود داشته، کشور‌هایی آن را خریداری می‌کرده‌اند و این سوخت هم‌اکنون در بازار جهانی عرضه می‌شود. بنابراین، درست نیست که بگوییم این اقدام مشکل بازار جهانی را حل خواهد کرد».

او افزود: «فکر می‌کنم این اقدام هیچ تأثیری برای رئیس‌جمهور ترامپ نخواهد داشت».

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین با اشاره به جنگ اوکراین گفت که این تصمیم «پیامی منفی می‌فرستد و موجب اختلاف یا تردید می‌شود» و آن را «نامناسب و ناکارآمد» توصیف کرد.

او تأکید کرد: «همه ما بر سر یک موضوع توافق داریم: قیمت گازوئیل، بنزین و گاز باید کاهش یابد؛ اما این اقدام راهی مؤثر برای پایین آوردن قیمت‌ها نیست و پاسخ درستی محسوب نمی‌شود».

دونالد ترامپ هفته گذشته، با هدف کاهش قیمت‌ها، تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه را لغو کرد و گفت روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل، معادل ۲.۲۵ میلیون بشکه، به بازار آمریکا و بازار‌های جهانی عرضه خواهد کرد.

هدف این اقدام، فراهم کردن امکان عرضه بخشی از ذخایر روسیه به بازار جهانی بود. این تصمیم ترامپ رهبران جهان را غافلگیر کرد و با محکومیت سریع بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب روبه‌رو شد.

ترامپ توافق با روسیه را راهی برای کاهش قیمت‌ها معرفی کرده است، اما هنوز مشخص نشده که محموله‌ای از گازوئیل روسیه واقعاً به بازار جهانی رسیده باشد.

گفته شده گروهی از قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، طرح ترامپ برای ورود گازوئیل روسیه به بازار جهانی را متوقف خواهد کرد. با این حال، احتمال تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد، اندک است.

دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر به‌شدت بر هزینه بالای گازوئیل متمرکز شده است؛ زیرا این سوخت نقش مهمی در افزایش تورم دارد و تورم نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای آبان است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، فرانسه و آمریکا ، سوخت گازوئیل
خبرهای مرتبط
نیویورک‌تایمز:
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
آخرین اخبار
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
تهدید زلنسکی: در صورت سقوط اوکراین، ۲۰ میلیون نفر به اروپا پناهنده می‌شوند
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است