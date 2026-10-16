ترامپ با ابراز اطمینان از پذیرش پیشنهاد کمک رژیم اسرائیل از سوی عربستان، اعلام کرد که عادی‌سازی روابط نیز بار دیگر مورد توجه ریاض قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه از عربستان سعودی خواست پیشنهاد کمک رژیم تروریستی اسرائیل در جنگ علیه یمن را بررسی کند و ابراز اطمینان کرد که ریاض این پیشنهاد را خواهد پذیرفت.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره کمک رژیم تروریستی اسرائیل به عربستان گفت که با طرف سعودی گفت‌و‌گو کرده است. او افزود: «فکر می‌کنم آنها قطعا این پیشنهاد را خواهند پذیرفت» و ادعا کرد که «اسرائیل کمک بزرگی به عربستان بوده است».

ترامپ درباره توافق‌های ابراهیم (عادی سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل) نیز مدعی شد که این توافق‌ها بار دیگر در دستور مذاکرات عربستان قرار گرفته‌اند و شاید بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده باشند. او این توافق‌ها را یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های خود توصیف کرد.

او افزود که عربستان از دریافت حمایت رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا «بسیار خرسند» است؛ اظهاراتی که به احتمال ازسرگیری تلاش‌ها برای گسترش توافق‌های عادی‌سازی روابط در منطقه اشاره دارد.

منبع: معا

برچسب ها: جنگ یمن ، عادی سازی روابط ، عربستان و اسرائیل
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