باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور جهت بررسی روند کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان در شهرستان لامرد و تعیین درصد، به همراه هیئت همراه در جلسه کمیسیون پزشکی حضور یافت.

کمیسیون پزشکی حاضر برای بار دوم جهت بررسی پرونده‌های مجروحان با حضور ۸۰نفر از افرادی که در بمباران لامرد در جنگ تحمیلی رمضان مجروح شده بودند انجام می‌شود. کمیسیون اول در شیراز برگزار شده است.

در این کمیسیون پزشکی، پزشکان با تخصص ارتوپد، گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب و روانپزشک و جراح حضور دارند.

در این جلسه ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، عبدالرضا عباسپور مشاور رئیس بنیاد، سیده معصومه غفوری مدیرکل اطلاع رسانی، ارتباطات و امور بین الملل بنیاد شهید حضور داشتند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در گلزار شهدای لامرد، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید و شهدای والامقام تجدید میثاق کرد.

در این سفر ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، سیده معصومه غفوری مدیر کل اطلاع رسانی، ارتباطات و امور بین الملل بنیاد شهید و عبدالرضا عباسپور مشاور رئیس بنیاد شهید حضور داشتند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بدو ورود به شهرستان لامرد مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

حضور در دومین کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان، دیدار با خانواده معزز شهدا و ایثارگران لامرد، حضور در شورای اداری استان و بازدید از مناطق جنگ زده از جمله برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شهرستان لامرد است.

منبع: بنیاد شهید فارس