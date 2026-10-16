باشگاه خبرنگاران جوان-در پی اعمال سیاست‌های محدودکننده حجاب توسط دولت جمهوری آذربایجان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مسئولان جمهوری آذربایجان بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

جمهوری آذربایجان، سرزمینی با پیشینه‌ای درخشان از فرهنگ اسلامی و محبت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است و حجاب، برای زنان و دختران مسلمان این سرزمین، جلوه‌ای از ایمان، هویت دینی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی به شمار می‌رود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با ابراز نگرانی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دختران محجبه، از مسئولان این کشور انتظار دارد با احترام به باور‌های دینی مردم، به هرگونه اجبار در تحمیل پوشش غیردینی پایان دهند و اجازه ندهند هیچ دختری به دلیل پایبندی به حجاب اسلامی، از حق تحصیل و حضور در جامعه محروم شود.

بی‌تردید، احترام به اعتقادات مذهبی شهروندان، نشانه دوراندیشی و زمینه‌ساز اعتماد و همبستگی اجتماعی است. باور‌های دینی را نمی‌توان با اجبار و محدودیت از دل مردم زدود؛ بلکه حکمت و مدارا، راهی شایسته‌تر برای اداره جامعه و پاسداشت کرامت انسان‌هاست.

از این رو، خیرخواهانه به مسئولان جمهوری آذربایجان که شعار آزادی‌های اجتماعی را مطرح می‌کنند، توصیه می‌کنیم با تجدیدنظر در سیاست‌های محدودکننده حجاب، حقوق مذهبی مسلمانان را محترم بشمارند و زمینه تحصیل و زندگی همراه با عزت و آرامش را برای دختران محجبه فراهم سازند.

امید است با تدبیر و احترام متقابل، راه حفظ ارزش‌های اسلامی، تقویت همبستگی ملی و پاسداشت حقوق مردم هموار گردد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم