پس از انتشار ویدئو‌هایی از حرکت قایق‌ها به سمت کشتی غرق شده در تنگه هرمز، عمان از مردم خواست به دلیل خطرات احتمالی، به آن نزدیک نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چند روز پس از غرق شدن یک کشتی در تنگه هرمز و انتشار ویدئو‌هایی از جعبه‌های تلفن همراه شناور در اطراف آن، عمان به مردم هشدار داد به این کشتی و کانتینر‌های پراکنده‌شده آن نزدیک نشوند، زیرا ممکن است حاوی مواد خطرناک باشند.

مرکز امنیت دریایی عمان به ماهیگیران و افرادی که در دریا تردد می‌کنند، هشدار داد از نزدیک شدن به کانتینر‌های پراکنده در آب‌های ساحلی عمان خودداری کنند.

این مرکز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد کانتینر‌های متعلق به کشتی «جی‌اف‌اس پراید» که پرچم سنگاپور داشته و به تازگی در تنگه هرمز غرق شده، ممکن است حاوی «مواد خطرناک» باشند.

روز سه‌شنبه یک کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز، در نزدیکی ساحل عمان هدف پرتابه‌ای با منشا نامشخص قرار گرفت و پس از آتش‌سوزی غرق شد. گفته شده همه ۲۱ خدمه این کشتی نجات یافته‌اند.

پس از این حادثه، ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شده که نشان می‌دهد برخی افراد برای جستجوی محموله‌های این کشتی با قایق به سمت آن می‌روند. ادعا شده که کانتینر‌های این کشتی حاوی مقادیر زیادی گوشی تلفن همراه و عطر‌های گران‌قیمت بوده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کشتی کانتینری ، تنگه هرمز ، گوشی آیفون
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