باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و مدیر شرکت اسپیس‌ایکس، پیشنهاد محدود کردن سرعت استارلینک در اوکراین را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ارائه کرده بود.

به گفته چهار منبع آگاه، ماسک پیشنهاد داده بود برای این سامانه ارتباطات ماهواره‌ای، محدودیت سرعت اعمال شود. اقدامی که توان اوکراین در مقابله با حملات پهپادی را مختل کرد.

طبق گزارش‌های منتشرشده، اختلال در خدمات ماهواره‌ای نظامی اوکراین از چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آشکار شده است. در این تاریخ، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند پایانه‌های استارشیلد هنگام حرکت با سرعت بالا از کار می‌افتند و این مسئله عملیات پهپادی را مختل کرده است.

خبرگزاری رویترز ظهر امروز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع از موضوع گزارش داد که دستور کاهش سرعت خدمات استارشیلد از داخل کاخ سفید صادر شده است. این منابع نام مقام صادرکننده دستور را مشخص نکردند، اما گفتند به پنتاگون اطلاع داده شده بود که خدمات استارشیلد شرکت اسپیس‌ایکس برای ارتش اوکراین باید محدود شود.

ترامپ تا کنون دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرده است. او ساعاتی پیش با اشاره به این موضوع، به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم کار من بوده باشد و فکر نمی‌کنم ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس هم این کار را کرده باشد».

شایان ذکر است که شبکه استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک است، اما کنترل آن در اختیار دولت آمریکا قرار دارد.

منبع: روزنامه تلگراف