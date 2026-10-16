سخنگوی کرملین اعلام کرد منطقه امنیتی موردنظر روسیه در خاک اوکراین، در امتداد ۶۶۰ کیلومتر از مرز مشترک دو کشور ایجاد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که کشورش در حال ایجاد یک منطقه امنیتی در داخل خاک اوکراین و در امتداد مرز مشترک دو کشور است. او تاکید کرد که این موضوع در مذاکرات احتمالی صلح آینده با کی‌یف مطرح نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین گفت ایجاد این منطقه امنیتی در واکنش به پیشروی نیرو‌های اوکراینی به منطقه کورسک روسیه طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد.

پوتین در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، گفت: «ماموریت محول‌شده به نیرو‌های روسیه تنها بیرون راندن دشمن از خاک ما نبود، بلکه ایجاد یک منطقه امنیتی در اراضی مجاور را نیز شامل می‌شد. این ماموریت با موفقیت در حال اجراست.»

او افزود: «هدف ما تضمین امنیت کامل مناطق مرزی روسیه در آینده است و قصد نداریم این موضوع را به یکی از محور‌های مذاکرات احتمالی صلح با اوکراین تبدیل کنیم.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تاکید کرد که کشورش در پاسخ به حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت و مراکز صنعتی روسیه، حملات خود به مجتمع صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین را ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که منطقه امنیتی موردنظر در امتداد ۶۶۰ کیلومتر از مرز مشترک دو کشور امتداد خواهد داشت که در حال حاضر، ۴۵۰ کیلومتر از آن تحت کنترل روسیه است.

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولادیمیر پوتین
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