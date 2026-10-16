باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های نزدیک به عربستان از وقوع انفجار‌هایی در شهر عدن در جنوب یمن خبر دادند. نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن مدعی شد که انصارالله بار دیگر اطراف فرودگاه بین‌المللی عدن، در نزدیکی اردوگاه بدر، را هدف قرار داده‌اند.

نیروهای وابسته به عربستان در عدن اعلام کردند که دو موشک شلیک‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن به داخل فرودگاه عدن اصابت کرده‌اند. به گفته این نیروها، این حادثه دومین مورد از این نوع در کمتر از یک هفته است.

هم‌زمان، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی از صدور هشدار در منطقه جازان برای اعلام خطر خبر داد.

منبع: الجزیره