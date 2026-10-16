کیتی زکریا، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید ۵ روز پس از آغاز به کار، از سمت خود برکنار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که «کیتی زکریا» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار و در پی شروعی پرحاشیه در این سمت، از مقام خود برکنار شده است.

منابع می‌گویند زکریا از سمت خود کنار گذاشته شده و روند خروج او از این جایگاه در حال انجام است.

او طی روز‌های گذشته با پرسش‌هایی درباره صلاحیت‌های حقوقی خود و انتقاد‌هایی از عملکردش در نشست خبری و مصاحبه‌ها روبه‌رو شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش گفته بود که از زکریا خواسته است درباره ادامه فعالیت در این سمت تجدیدنظر کند. ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید برای سفر آخر هفته گفت: «به او گفتم فکر می‌کنم بهتر است خوشحال باشد و مطمئن نیستم در این کار بتواند به خوشحالی برسد. هیچ‌چیز در این کار آسان نیست.»

زکریا روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده و روز سه‌شنبه نخستین نشست خبری خود را در کاخ سفید برگزار کرده بود. او قرار بود جانشین کارولین لیویت شود.

یکی از محور‌های انتقاد به زکریا، سوابق حقوقی او بود. وی پیش‌تر گفته بود در زمینه حقوق معاملات بین‌المللی فعالیت داشته و از صلاحیت‌های لازم برخوردار است. با این حال، رویترز اعلام کرد نتوانسته است مدرکی دال بر ثبت او به‌عنوان وکیل یا عضویتش در کانون وکلای هیچ‌یک از ایالت‌های آمریکا پیدا کند. زکریا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز اذعان کرد که در آزمون وکالت قبول نشده است.

در همین حال، زکریا در نخستین نشست خبری خود با انتقاد‌هایی درباره عملکردش روبه‌رو شد؛ او بخش زیادی از سخنانش را از روی متن می‌خواند، در پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌ها مکث می‌کرد و با محدود کردن نشست به پرسش‌های سه خبرنگار، نتوانست حضور رسانه‌ای قدرتمندی از خود نشان دهد. برخی رسانه‌ها نیز به حرکات عصبی و تماس چشمی محدود او اشاره کردند.

با خروج سریع زکریا، دوره فعالیت او احتمالاً به کوتاه‌ترین دوره تصدی یک سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در تاریخ این سمت تبدیل می‌شود.

این برکناری در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از سه هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده است؛ دوره‌ای حساس که دونالد ترامپ در آن می‌کوشد دستاورد‌های دولت خود را برجسته کند و به جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند.

منبع: رویترز