کیتی زکریا، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید ۵ روز پس از آغاز به کار، از سمت خود برکنار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که «کیتی زکریا» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار و در پی شروعی پرحاشیه در این سمت، از مقام خود برکنار شده است.

منابع می‌گویند زکریا از سمت خود کنار گذاشته شده و روند خروج او از این جایگاه در حال انجام است.

او طی روز‌های گذشته با پرسش‌هایی درباره صلاحیت‌های حقوقی خود و انتقاد‌هایی از عملکردش در نشست خبری و مصاحبه‌ها روبه‌رو شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش گفته بود که از زکریا خواسته است درباره ادامه فعالیت در این سمت تجدیدنظر کند. ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید برای سفر آخر هفته گفت: «به او گفتم فکر می‌کنم بهتر است خوشحال باشد و مطمئن نیستم در این کار بتواند به خوشحالی برسد. هیچ‌چیز در این کار آسان نیست.» 

زکریا روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده و روز سه‌شنبه نخستین نشست خبری خود را در کاخ سفید برگزار کرده بود. او قرار بود جانشین کارولین لیویت شود.

یکی از محور‌های انتقاد به زکریا، سوابق حقوقی او بود. وی پیش‌تر گفته بود در زمینه حقوق معاملات بین‌المللی فعالیت داشته و از صلاحیت‌های لازم برخوردار است. با این حال، رویترز اعلام کرد نتوانسته است مدرکی دال بر ثبت او به‌عنوان وکیل یا عضویتش در کانون وکلای هیچ‌یک از ایالت‌های آمریکا پیدا کند. زکریا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز اذعان کرد که در آزمون وکالت قبول نشده است.

در همین حال، زکریا در نخستین نشست خبری خود با انتقاد‌هایی درباره عملکردش روبه‌رو شد؛ او بخش زیادی از سخنانش را از روی متن می‌خواند، در پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌ها مکث می‌کرد و با محدود کردن نشست به پرسش‌های سه خبرنگار، نتوانست حضور رسانه‌ای قدرتمندی از خود نشان دهد. برخی رسانه‌ها نیز به حرکات عصبی و تماس چشمی محدود او اشاره کردند.

با خروج سریع زکریا، دوره فعالیت او احتمالاً به کوتاه‌ترین دوره تصدی یک سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در تاریخ این سمت تبدیل می‌شود.

این برکناری در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از سه هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده است؛ دوره‌ای حساس که دونالد ترامپ در آن می‌کوشد دستاورد‌های دولت خود را برجسته کند و به جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سخنگوی کاخ سفید ، دولت ترامپ ، انتخابات کنگره آمریکا
خبرهای مرتبط
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
صلاحیت‌های حقوقی سخنگوی جدید کاخ سفید زیر سوال رفت
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
آخرین اخبار
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
تهدید زلنسکی: در صورت سقوط اوکراین، ۲۰ میلیون نفر به اروپا پناهنده می‌شوند
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است