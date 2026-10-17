دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضرب‌الاجل دو ماهه به ادارات متولی جهت تعیین‌ تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی این بخش خبر داد.

صابر ذوالفقاری کریمی روز جمعه گفت: با توجه به واگذاری ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ محیط‌زیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بی‌تفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.

ذوالفقاری کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و برگزاری جلسه‌ای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر شد با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی شود و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

برچسب ها: دستگاه قضاء ، اراضی ساحلی
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ضرب‌الاجل دستگاه قضا برای تعیین‌تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود
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