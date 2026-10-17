سخنگوی اورژانس گیلان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در تالش یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا پورسان شامگاه جمعه، ۲۴ مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در محدوده خطبه‌سرای شهرستان تالش در ساعت ۱۸:۱۳ امروز، یک نفر جان باخت.

وی افزود: در این حادثه، یک زن ۲۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: دو نفر از مصدومان که یک مرد ۳۰ ساله و یک زن ۴۵ ساله بودند، توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان نورانی تالش منتقل شدند.

به گزارش روابط عمومی اورژانس گیلان، پورسان اضافه کرد: یک مصدوم دیگر نیز که مرد ۳۳ ساله بود، توسط امدادگران جمعیت هلال احمر به بیمارستان نورانی تالش منتقل شد.