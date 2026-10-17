حسین فدایی که در حادثه آتش‌سوزی لنج صیادی در اسکله دوحه قشم به‌شدت مصدوم شده بود، امروز درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین فدایی، از کارکنان سابق شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر قشم، بر اثر شدت جراحات ناشی از آتش‌سوزی یک فروند لنج صیادی در اسکله موج‌شکن دوحه این جزیره، امروز جان باخت.

این حادثه چهار روز پیش در اسکله دوحه قشم رخ داد و فدایی در جریان آن از ناحیه سر و سینه به‌شدت مصدوم شد. وی پس از این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی انتقال یافت، اما شدت جراحات وارده به درگذشت او انجامید. در پی این حادثه، چهار نفر مصدوم شده بودند و نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی برای مهار حریق و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان وارد عمل شدند.

آتش‌سوزی لنج صیادی در اسکله دوحه قشم یکی از دو حادثه آتش‌سوزی شناور‌ها در جزیره بود که پیش‌تر گزارش آن منتشر شده بود. در این حادثه، علت اولیه حریق، احتراق در سامانه سوخت‌رسانی شناور اعلام شده بود.

درگذشت حسین فدایی، بار دیگر پیامد‌های سنگین حوادث آتش‌سوزی شناور‌ها و ضرورت توجه جدی به ایمنی در اسکله‌های صیادی را یادآور می‌شود.

برچسب ها: آتش سوزی ، لنج صیادی
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در اسکله صیادی بریس دشتیاری
تخمین خسارت ۱۵۰ میلیارد ریالی آتش سوزی در اسکله بندرکنگ
آتش‌سوزی در کارخانه لنج‌سازی کُنارک مهار شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مصدوم آتش‌سوزی لنج صیادی در قشم جان باخت
آخرین اخبار
مصدوم آتش‌سوزی لنج صیادی در قشم جان باخت