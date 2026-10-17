باشگاه خبرنگاران جوان- حسین فدایی، از کارکنان سابق شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر قشم، بر اثر شدت جراحات ناشی از آتش‌سوزی یک فروند لنج صیادی در اسکله موج‌شکن دوحه این جزیره، امروز جان باخت.

این حادثه چهار روز پیش در اسکله دوحه قشم رخ داد و فدایی در جریان آن از ناحیه سر و سینه به‌شدت مصدوم شد. وی پس از این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی انتقال یافت، اما شدت جراحات وارده به درگذشت او انجامید. در پی این حادثه، چهار نفر مصدوم شده بودند و نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی برای مهار حریق و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان وارد عمل شدند.

آتش‌سوزی لنج صیادی در اسکله دوحه قشم یکی از دو حادثه آتش‌سوزی شناور‌ها در جزیره بود که پیش‌تر گزارش آن منتشر شده بود. در این حادثه، علت اولیه حریق، احتراق در سامانه سوخت‌رسانی شناور اعلام شده بود.

درگذشت حسین فدایی، بار دیگر پیامد‌های سنگین حوادث آتش‌سوزی شناور‌ها و ضرورت توجه جدی به ایمنی در اسکله‌های صیادی را یادآور می‌شود.