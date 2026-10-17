باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا شاه‌منصوری، وکیل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت پرونده شکایت از یاسر آسانی بازیکن استقلال اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس شروع کننده ماجرای یاسر آسانی نبود بلکه مس شهر بابک و سپاهان پس از برگزاری دیدارهای خود مقابل استقلال از این بازیکن شکایت کردند، اما پرسپولیس هر کجا که ببیند حقی از این تیم ضایع می‌شود، پا به عرصه می‌گذارد.

او افزود: شکایت مس شهر بابک و سپاهان از بابت یاسر آسانی رد شد چون کمیته انضباطی اعلام کرد مدارک ارائه شده توسط آنها کافی نبوده و فسخ این بازیکن ثبت نشده است اما داستان پرسپولیس متفاوت است چون ما به مدارک جدیدی رسیدیم. اولاً یاسر آسانی طلبی از استقلال داشت که سر وقت تسویه نشد و به همین خاطر به باشگاه اخطار داد اما در پایان مهلت مذکور نیز پولش را دریافت نکرد و به همین خاطر مدعی شد قراردادش را فسخ کرده است. او در همان مقطع یک نامه کتبی هم به ایجنت خود داد که به او اجازه می‌داد از طرف یاسر با باشگاه دیگری غیر از استقلال مذاکره کند. اگر یک بازیکن با باشگاه خود فسخ نکرده باشد، چه دلیلی دارد چنین مدرک و اختیاری را در اختیار ایجنت خود بگذارد؟

شاه منصوری گفت: باشگاه استقلال مرتب تاکید دارد که از فیفا استعلام گرفته و نامه‌ای دارد که نشان می‌دهد فدراسیون جهانی فوتبال حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال را قانونی می‌داند. به هر حال حرف فیفا برای همه فصل الخطاب است بنابراین چرا استقلال اگر واقعاً چنین نامه‌ای در اختیار دارد، آن را رسانه‌ای نمی‌کند تا خیال همه راحت شود؟به نظر ما یاسر آسانی ثبت غیر مجاز کرده و فیفا باید با آن برخورد کند. باید بازی‌هایی که او در میدان بوده از جمله دربی پایتخت سه بر صفر اعلام شود.

وکیل پرسپولیس در واکنش به اظهارات براتی بیان کرد: باید بین تمدید و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شویم. یاسر آسانی تمدید نکرده است، قراردادش را فسخ کرده و دوباره ثبت کرده است. در این بین حق تعدادی باشگاه نیز زیر سوال خواهد رفت. باشگاه استقلال می تواند با انتشار استعلام فیفا، تمام این مسائل را حل کند. ما انتظارمان از فیفا این است که این بازیکن غیر مجاز اعلام شود.