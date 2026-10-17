باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین ابرقویی نژاد، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: اوایل شرایط خیلی سختی در پرسپولیس داشتم و پیج اینستاگرامم را دی اکتیو کرده بودم. هواداران حق داشتند، من به جای ولسیانی آمده بودم و باید هرجور شده خودم را ثابت می‌کردم. ابتدا در لیست کارتال بودم، اما بعد هاشمیان گفت به تو نیاز دارم و با برنامه می‌خواهم تو را جذب کنم و دفاع وسط چپ پا می‌خواستند. خوشحالم که جزو خانواده بزرگ پرسپولیس هستم. فلسفه تارتار این است که برای هر بازیکن، هم پستی می‌گیرد و کار قشنگی است، چون بازیکنان باید پیشرفت کنند.

او افزود: بازی با روسیه، اولین بازی ملی من بود و استرس زیادی داشتم. روسیه تیم خوبی است و تعجب کردم که فیکس بودم، اما خدا را شکر می‌کنم. متاسفانه بازی بعد مصدوم شدم و این مصدومیت من را از تیم ملی دور کرد. یک اردو دعوت نشدم، دوباره دعوت شدم، اما نتوانستم به جام جهانی بروم.

ابرقویی نژاد در واکنش به تک به تکی که بیفوما در بازی با خیبر از دست داد، گفت: بیفوما خیلی فوتبالیست قوی است. او سر می‌زند، تکنیکی است، سرعت خوبی هم دارد. بیفوما فکر می‌کرد توپ گل می‌شود و برای همین تک به تک را از دست داد. یاسر آسانی واقعا باکیفیت است. بیفوما، آسانی و اورونوف واقعا خوب هستند و از بازیکنان ایرانی عملکرد بهتری داشتند.

مدافع پرسپولیس گفت: ابتدا من هافبک دفاعی بودم و حالا ۴ سال است که مدافع میانی بازی می‌کنم. سعید دقیقی از من به عنوان دفاع وسط استفاده کرد و باعث پیشرفت من شد. شاید اگر هافبک می‌ماندم به پرسپولیس نمی‌رسیدم. همچنین ۲ بار به شکل پیاپی به لیگ برتر صعود کردم. ۳۰ سال سن دارم و سنم را کمتر نکرده‌ام! هر موقع به خرم‌آباد برمی‌گردم، حس خوبی دارم و خیلی این شهر را دوست دارم.

او بیان کرد: ما خیلی بازیکن داریم و تنوع هم در آنها زیاد است. الان می‌بینید امیرحسین محمودی خیلی فوتبالیست قوی‌ای است و حتی عمری، اما به آنها بازی نمی‌رسد. بعد از بازی با نفت بود که تارتار عذرخواهی کرد که نمی‌تواند به همه بازیکنان بازی دهد. بقیه بازیکنان هم خوب بازی می‌کنند.

ابرقویی نژاد گفت: تعداد بازیکنان هم‌پست همه را قوی می‌کند. بیفوما، بیفومای پارسال نیست و امسال فراتر از فصل گذشته بازی می‌کند و دلیلش هم وجود هم‌پستی است. به نظرم باید پیشرفت کنی و بهتر شوی تا بتوانی بازی کنی. برای تارتار فقط عملکرد داخل بازی مهم نیست بلکه عملکرد در تمرینات را هم زیر نظر دارد و برای او مهم است که چه کسی عملکرد خوبی داشته باشد تا در ترکیب باشد. تارتار بسیار آدم سخت‌گیری است.

مدافع پرسپولیس گفت: پویا اسمی به شدت آینده‌دار است و فکر کنم تبریزی است. اسمی قد بلندی دارد. محمدمهدی زارع و دانیال ایری بازیکنان خوبی هستند. همچنین محمدحسین کنعانی‌زادگان برای پرسپولیس یک وزنه است. او جو تیم را با علی علیپور کنترل می‌کند. محمدمهدی زارع مثل من خیلی ریلکس است.

او اظهار کرد: تیم ما روی زمین بازی می‌کند و وقتی زمین مثل بازی با خیبر خراب باشد، وضعیت بازی ما خراب می‌شود. زمان ما هم همین بود آن زمان باید کلا زمین باید به طور کلی کنده و زیرسازی می‌شد. عبدی دست تنهاست و باید کمکش کنند. دو تا پاس نمی‌شد در آن زمین داد.

ابرقویی نژاد درباره شرایط خاص اقامت تیم پرسپولیس در شهر بابک گفت: شنیدم در شهربابک به ما هتل نداده‌اند و ظاهرا محل اسکان ما در این شهر شبیه خانه های سازمانی شرکت نفت است. به هر حال شهر بابکی ها میهمان‌سرا دارند و خبری از هتل نیست.

او ادامه داد: در پست دفاع وسط، بازی کنعانی و آقاسی را دوست دارم. دفاع وسط بازی‌ساز را دوست دارم. سامان فلاح هم این خاصیت را دارد که بازی‌سازی می‌کند.

ابرقویی نژاد گفت: در لیگ سه بودم می‌گفتم روزی به پرسپولیس خواهم آمد؛ هم تیمی های من می‌خندیدند، اما تبدیل به واقعیت شد.دیپلم هستم و درس نخواندم؛ مرخصی از دانشگاه زیاد گرفتم، سرباز شدم! همچنین به دلیل سربازی از لیگ برتر مجبور شدم به لیگ سه بروم؛ همین الان از فوتبالم پنج سال عقب هستم!

ابرقویی نژاد در واکنش به عکسی با لباس استقلال از او بیان کرد: من در جوانان و امیدهای پرسپولیس بازی کردم. اشتباهم این بود که در آن سن به یک تیم بزرگسالان در لیگ یک رفتم و در آنجا نابود شدم. وقتی برگشتم خواستم دوباره برگردم پرسپولیس، اما سهمیه آنها پر بود، به استقلال رفتم. من حتی زمان منصوریان در پنج بازی جزو لیست بزرگسالان هم بودم.