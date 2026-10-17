هافبک ملی پوش الوحده مدعی شد که مدیران باشگاه با تعیین مبلغی سنگین، مانع بازگشتش به ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد قربانی، هافبک ملی پوش تیم الوحده امارات درباره مذاکرات انجام‌شده برای بازگشتش به لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: پیشنهاد‌هایی وجود داشت و صقربانیحبت‌هایی نیز با دو باشگاه انجام شد، اما الوحده رضایت نداد. در نهایت تصمیم بر این شد که در امارات بمانم و به قراردادم با باشگاه ادامه بدهم.

او درباره تمایل شخصی خود برای بازگشت به ایران گفت: این موضوع فقط به علاقه من بستگی نداشت. من با الوحده قرارداد داشتم، بازیکن ثابت این تیم بودم و برای هر تصمیمی باشگاه باید رضایت‌نامه صادر می‌کرد. این مسئله کمی من را اذیت کرد، اما همه چیز را به باشگاه سپردم و گفتم هر اتفاقی بیفتد، امیدوارم به سود من باشد.

هافبک تیم ملی درباره مبلغ درخواستی الوحده برای صدور رضایت‌نامه‌اش توضیح داد: خیلی‌ها از من درباره رقم رضایت‌نامه سؤال می‌کردند. باشگاه یک روز اعلام می‌کرد خواستار دریافت یک میلیون یورو است، روز دیگر دو میلیون یورو می‌خواست. فکر می‌کنم آنها تصمیم قطعی برای فروش من نداشتند و رقمی را مطرح کردند که جدایی‌ام دشوار شود. شاید هم با اعلام این رقم می‌خواستند به باشگاهی که برای جذب من نامه زده بود، پاسخ رسمی داده باشند.

قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا از مدیران الوحده درخواست کرده بود رقم رضایت‌نامه را کاهش دهند، گفت: باشگاه علاقه‌ای به جدایی من نداشت. امسال مسابقات آسیایی را پیش رو داریم و مدیران باشگاه می‌خواهند در لیگ نیز نتیجه خوبی بگیریم. به همین دلیل ترجیح می‌دادند من در تیم بمانم و فکر می‌کنم مبلغ رضایت‌نامه نیز با همین هدف تعیین شد.

او درباره احتمال بازگشت به لیگ ایران در نیم‌فصل گفت: نمی‌توان درباره آینده با قطعیت صحبت کرد. من در این فصل و فصل آینده با الوحده قرارداد دارم و فعلاً بازیکن این باشگاه هستم. تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.

قربانی درباره اینکه از کودکی طرفدار کدام تیم ایرانی بوده است، بیان کرد: طبیعتاً هر بازیکنی از بچگی طرفدار یک تیم خاص است و نمی‌شود آن را کتمان کرد، اما وقتی وارد فوتبال حرفه‌ای می‌شوید، برای هر تیمی که بازی می‌کنید باید صددرصد توان خود را بگذارید و به پیراهنی که بر تن دارید احترام بگذارید. برای من نیز همین‌طور است و در هر تیمی، چه داخل ایران و چه خارج از کشور، تمام تلاشم را برای ارائه بهترین عملکرد انجام می‌دهم.

هافبک الوحده در ادامه به رقابت فشرده مدعیان لیگ برتر ایران پرداخت و اظهار کرد: از حالا نمی‌توان گفت شانس قهرمانی کدام تیم بیشتر است، چون مسابقات زیادی باقی مانده است. پرسپولیس، تراکتور، استقلال، سپاهان و فولاد شانس قهرمانی دارند. تیمی می‌تواند قهرمان شود که بازی‌های بزرگ را ببرد و از این مسابقات برای ایجاد فاصله با رقبایش استفاده کند.

قربانی درباره وضعیت الوحده امارات گفت: فصل را خوب آغاز نکردیم، چند بازیکن مصدوم داشتیم و نتوانستیم با ترکیب ثابتی بازی کنیم. با این حال در چند مسابقه اخیر نتایج خوبی گرفتیم. در لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم نیز هر دو بازی خود را برده‌ایم و در صدر جدول قرار داریم.

او درباره دیدار تیم ملی ایران مقابل روسیه گفت: دیدار با روسیه مسابقه بسیار خوبی بود. اگر مشکلاتی که برای فوتبال روسیه به وجود آمد نبود و این تیم می‌توانست در اروپا مسابقه بدهد، با قاطعیت می‌گویم در جمع ۱۰ تا ۱۲ تیم برتر اروپا قرار می‌گرفت. چند بازیکن سطح بالا دارند که در باشگاه‌های بزرگی بازی می‌کنند. روسیه مالکیت بیشتری داشت، اما ما نیز طبق خواسته کادر فنی موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و می‌توانستیم گل بزنیم. کمی بدشانس بودیم و امیدوارم به مرور عملکرد و نتایج بهتری داشته باشیم.

قربانی درباره چشم‌انداز ایران در جام ملت‌های آسیا گفت: قطعاً همه از تیم ملی ایران انتظار دارند، چون کشورمان همیشه یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال آسیا بوده است. با این حال نمی‌توان از حالا جایگاه تیم را پیش‌بینی کرد، چون تمام تیم‌های آسیایی پیشرفت کرده‌اند. امارات نیز بازیکنان خارجی و دورگه زیادی در اختیار دارد و یکی از مدعیان محسوب می‌شود و ۱۰ بازیکن اصلی این تیم خارجی هستند. باید آماده‌سازی خوبی داشته باشیم و مسابقات را یکی‌یکی پشت سر بگذاریم. از بازی اول نباید به فینال و قهرمانی فکر کنیم. باید قدم‌به‌قدم جلو برویم تا بتوانیم نتیجه‌ای را که مردم انتظار دارند، رقم بزنیم.

ملی‌پوش ایرانی در پایان درباره تبدیل شدن ازبکستان به یکی از رقبای جدی ایران گفت: درست است که آنها در دو، سه مسابقه اخیر توانسته‌اند ما را شکست دهند، اما واقعیت این است که ایران همیشه تیم بزرگ‌تری نسبت به ازبکستان بوده است. در گذشته رقبای اصلی ما ژاپن و کره جنوبی بودند، اما اکنون بسیاری از تیم‌های آسیایی پیشرفت کرده‌اند. تمرکز ما روی تیم خودمان است و امیدوارم با آماده‌سازی مناسب، در مسابقه بعدی نتیجه بهتری برابر ازبکستان بگیریم.