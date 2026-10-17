باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش تراکتور درباره نامزدی در بخش بهترین بازیکن مرد سال آسیا اظهار کرد: این اتفاق برای من ارزش زیادی دارد. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ بود که به جمع ۳ نامزد نهایی این جایزه رسیدم و پس از آن، هیچ دروازه‌بانی دیگری از قاره آسیا تا امروز در این جمع قرار نگرفته بود.

او افزود: این‌که حالا دوباره این فرصت نصیب من شده، باعث خوشحالی و انگیزه بیشترم است. البته این اتفاق را فقط متعلق به خودم نمی‌دانم و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشم.

دروازه‌بان تیم ملی و باشگاه تراکتور عنوان کرد: رسیدن به چنین جایگاهی بدون تلاش مستمر، حمایت هم‌تیمی‌ها و زحمات مجموعه فنی امکان‌پذیر نیست. دروازه‌بانی یک کار انفرادی به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که عملکرد خوب یک گلر به هماهنگی تمام تیم وابسته است.

بیرانوند تصریح کرد: من هم همیشه سعی کرده‌ام با تمرکز و مسئولیت‌پذیری، بهترین عملکردم را برای تیم ملی و باشگاهم ارائه کنم.

بیرانوند با اشاره به تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی خاطر نشان کرد: نمایش در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین مسابقات فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا، تجربه‌های مهمی برای من بود. بازی در این سطح، فشار و حساسیت زیادی دارد و به بازیکن کمک می‌کند از نظر فنی و ذهنی پیشرفت کند. خوشحالم که عملکردم در این مسیر مورد توجه قرار گرفته و به نامزدی در چنین جایزه‌ای رسیده است.

او افزود: طبیعتاً وقتی نامزد یک جایزه بزرگ می‌شوید، به کسب آن هم فکر می‌کنید. من نیز امیدوارم این بار اتفاق خوبی رقم بخورد و بتوانم این افتخار را به مردم ایران و هوادارانی تقدیم کنم که همیشه پشتم بوده‌اند. با این حال، همین نامزدی هم مسئولیت مرا بیشتر می‌کند تا با انگیزه بالاتری به کارم ادامه بدهم و نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورم باشم.