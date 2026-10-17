یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه و آتش‌سوزی شدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک فروند سوپرنفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام  که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش‌کردن تمامی سامانه‌های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

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برچسب ها: سپاه ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
لعنت به سپاه و سپاهی. امیدوارم یکیتون زنده نمونه
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله، نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین
۴
۸
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