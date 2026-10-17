باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک فروند سوپرنفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش‌کردن تمامی سامانه‌های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.