نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام  که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش‌کردن تمامی سامانه‌های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

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برچسب ها: سپاه ، تنگه هرمز
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