کارگردان «سرو، سپید و سرخ» گفت: تلویزیون فرصت سربازی برای وطن را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیرعباس ربیعی، کارگردان اپیزود «۹:۴۰» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» همکاری با این پروژه را یک اتفاق ویژه عنوان کرد و بر درستی فرآیند تولید آن تاکید کرد. 

ربیعی درباره نحوه همکاری با این مجموعه گفت: برای تولید این سریال، کار‌ها جهادی شکل گرفت. پروژه‌ها جهادی تصویب و فیلمنامه‌ها جهادی نوشته شد. در اینجا همه احساس سربازی کردند. در واقع، انگیزه اصلی کار کردن برای مملکتمان بود، که حکایت از روحیه جهادی همه عوامل پشت و جلوی دوربین داشت؛ همان روحیه‌ای که بار‌ها امام شهید می‌فرمود. 

این کارگردان با بیان اینکه اگر هنرمند این حالت را در شرایط عادی هم حفظ کند، بسیاری از گره‌ها باز می‌شود، افزود: از طرفی، گویا داغِ امام شهید در ساعات اولیه جنگ، این غل و زنجیر را از پای ما فیلمسازان حوزه داستانی باز کرد و ما را بر این داشت که در این عرصه کاری کنیم؛ چون می‌دانستیم اکنون بقای کشورمان به خطر افتاده است. پیش از این احساس می‌کردیم در این رزم جایی نداریم و دنبالِ سربازی بودیم، که این شرایط را تلویزیون فراهم کرد. 

وی افزود: بدین ترتیب، مدیر اعتماد کرد که باید به فیلمسازان جهادی اعتماد کند. به‌نظرم باید از این فرآیند ویژه در شرایط غیراضطرار هم می‌توان استفاده کرد. 

ربیعی در پاسخ به این سوال که هنوز جای چه سوژه‌هایی در «سرو، سپید، سرخ» خالی است؟ گفت: به‌نظرم جای سوژه‌های مقاومت در رسانه خالی است. ما از طوفان‌الاقصی به بعد تحولی را در دنیا شاهد هستیم و جای انسانِ مقاومِ فلسطینی، جای انسانِ مقاومِ یمنی، جای انسانِ مقاومِ عراقی، جای انسانِ مقاومِ لبنانی و جای ملت‌های مقاوم و مبارز در کنار انسانِ مقاومِ ایرانی در حوزه رسانه ما خالی است. 

کارگردان «سرو، سپید، سرخ» افزود: کشور ایران به عنوان‌ام‌القرای جبهه مقاومت وظیفه دارد برای مخاطب و ملت‌هایی که اکنون گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی در آنها گسترش پیدا کرده، تولید محتوا کند. بنابراین، جای انسانِ مقاومِ جبهه مقاومت به شدت خالی است.

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او دلیل کم‌توجهی برخی قالب‌های رسانه‌ای نظیر سینما و نمایش خانگی را در بازنمایی انسانِ مقاوم و جبهه مقاومت، سخت بودن درک واقعیت جهان دانست و معتقد است ما باید برخلاف واقعیت میدان، در این عرصه پیشرو باشیم و حقایق را سریع متوجه شویم. به گفته وی، ما در جنگ روایت‌ها قرار داریم و باید باور کنیم که جنگیدن نیاز به هوش بالا، فهم بالا و به موقع عمل کردن دارد.

برچسب ها: ایران ، سربازی ، وطن ، فرآیند تولید
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