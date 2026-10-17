روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پرستار و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید در خاک آمریکا پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حماسه لشکر بانوان زینبی ایران، صدای بی‌صدایان، دلقک علیه دلقک، احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال و فتح جهان در خاک آمریکا از عناوین روزنامه‌های امروز است.جام جم

اطلاعات

تعادل

چارسوق

جمهوری اسلامی

سازندگی

وطن امروز

عصر ایرانیان

فرهیختگان

شرق

ایران

قدس

خراسان

نوبنیاد

رسالت

کیهان

آرمان ملی

آرمان امروز

 

گل

ابرار ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۰ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۸ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۳ مهر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسعود پزشکیان: حفاظت از محیط‌ زیست و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، محور رایزنی‌ها در سفر به ارمنستان بود
ایران در موضع اصولی خود در قبال موضوع یمن ثابت‌قدم است
تفاهم اسلام‌آباد را آمریکا و صهیونیست‌ها نقض کردند
انفجار مهیب در ابر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز
حضور پزشکیان در اجلاس سران کنوانسیون تنوع زیستی، نشان‌دهنده توجه ایشان به محیط زیست است
باید پرداختی‌های پرستاران به‌روز شود/ وضعیت بد حقوق پرستاران باعث شده تا چندشیفته کار کنند
آخرین اخبار
انفجار مهیب در ابر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز
باید پرداختی‌های پرستاران به‌روز شود/ وضعیت بد حقوق پرستاران باعث شده تا چندشیفته کار کنند
تفاهم اسلام‌آباد را آمریکا و صهیونیست‌ها نقض کردند
ایران در موضع اصولی خود در قبال موضوع یمن ثابت‌قدم است
حضور پزشکیان در اجلاس سران کنوانسیون تنوع زیستی، نشان‌دهنده توجه ایشان به محیط زیست است
مسعود پزشکیان: حفاظت از محیط‌ زیست و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، محور رایزنی‌ها در سفر به ارمنستان بود
قالیباف: مجلس مطالبات و موانع معیشتی پرستاران را پیگیری می‌کند
سعید خطیب‌زاده: ایران برای هر سناریویی آماده است
فرمانده کل سپاه: پرستاران با روحیه زینبی در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند
شناسایی یک فروند نفتکش متخلف آتش گرفته در شرق تنگه هرمز
محمدرضا عارف: پرستاران مظهر صبوری و پشتیبان استوار ملت هستند
دیدار پزشکیان با نخست وزیر ارمنستان
سخنگوی ارتش: طرح‌های عملیاتی جدیدی در دست اجرا داریم
پرستاران؛ فرشته‌های رحمت و امید
دست رزمنده‌ای که سه کشتی متخلف در تنگه هرمز را زد، درد نکند/ درافتادن با حجاب، درافتادن با خداست
سرلشکر وحیدی: جوان ایرانی، پرچم اقتدار ایران را در هر میدان به اهتزار در می‌آورد
مسعود پزشکیان: کشور‌های تحت تحریم یا تجاوز نظامی نباید به تنهایی هزینه‌های زیست محیطی را بپردازند
برگزاری رزمایش بعثت در تهران/ توزیع ۳۱۳ هزار جهیزیه و بسته‌های معیشتی
قالیباف: هنرمند اصیل ایرانی زبان گویای آرمان‌های ملت خویش است
پزشکیان وارد ارمنستان شد