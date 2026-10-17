شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم جشن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) در شهرستان زرین شهر استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت زینب کبری (س)، بانویی از خاندان پیامبر (ص)، در پنجم جمادی‌الاول سال ششم هجری در مدینه به دنیا آمدند و از همان آغاز، نور و شادی خاصی را به خانه حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) آوردند. ایشان از دوران کودکی، در کنار پدر و مادری پر از محبت و دانش، رشد یافتند و در محیطی سرشار از عشق و معنویت پرورش یافتند. به همین مناسبت هر ساله روز پرستار همزمان با سالروز ولادت این بانوی مکرم اسلام گرامی داشته می‌شود. علت این نام‌گذاری را باید در نقش ایشان پس از واقعه عاشورا و تصویری جست‌و‌جو کرد که از صبر، مسئولیت‌پذیری و مراقبت از بازماندگان آن حادثه در حافظه مذهبی شکل گرفته است.
به همین مناسبت مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان زرین شهر استان اصفهان این روز فرخنده را جشن گرفتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - اصفهان

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار
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