باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل آبفای کشور، در برنامه طرح آبرسانی به ۱۵۷ روستا گفت: هدف پویش «هر هفته، روستا» انعکاس فعالیت‌های صنعت آب و فاضلاب در زمینه آبرسانی به روستاهاست. با وجود اینکه در شرایط سخت و متأثر از جنگ قرار داریم و از نظر مالی نیز با تنگنا‌هایی مواجه هستیم، اما قرارمان را فراموش نکرده‌ایم و پیوسته پیگیر مطالبات مردم هستیم.

افزود: جناب وزیر همان‌طور که تأکید کرده‌اید، نباید مردم روستا‌ها را فراموش کنیم و در این روز‌ها شاهد تلاش برای تأمین آب پایدار، سالم و بهداشتی برای روستاییان هستیم تا عدالت کمی و کیفی در ارائه خدمات بین شهر و روستا و در حقیقت در کل کشور برقرار شود.

مدیرعامل آبفای کشور بیان کرد: روز پنجشنبه با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، آبرسانی به ۱۵۰ روستا در استان آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید و امروز نیز در استان‌های لرستان و زنجان، ۱۵۷ روستا به روستا‌های برخوردار از آب سالم و بهداشتی اضافه می‌شود.

او با اشاره به تکالیف برنامه هفتم در حوزه آبرسانی روستایی گفت: قرار بود هر سال، بر اساس تکالیفی که برنامه برای ما مقرر کرده است، تعدادی از روستا‌ها را آبرسانی کنیم. در سال نخست، از مجموع ۲۵۰۰ روستا، آبرسانی به ۲۴۳۷ روستا را محقق کردیم و در سال دوم نیز از هدف تعیین‌شده فراتر رفتیم و آبرسانی به ۲۳۵۲ روستا اجرا شد.

امینی تصریح کرد: در سال سوم برنامه قرار بود به ۲۰۰۰ روستا آبرسانی شود که تا امروز، ۹۸۳ روستا از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند. به این ترتیب، مجموع روستا‌هایی که در سه سال برنامه هفتم آبرسانی شده‌اند، به ۵۷۷۲ روستا رسیده است و ان‌شاءالله تا پایان سال هزار و ۱۷ روستای دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

او با تشریح سهم بخش‌های مختلف در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اظهار کرد: از این ۹۸۳ روستا در سال سوم، ۵۳ روستا توسط پیمانکاران بخش خصوصی آبرسانی شده‌اند. این اقدامات بر اساس سیاست‌های مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب و با تغییر برخی پیمانکاران انجام شده است. همچنین خیرین در آبرسانی به ۱۰۶ روستا مشارکت داشته‌اند که جا دارد از خیرین کشور و مجمع خیرین آب کشور، تشکر کنم. ۳۷۴ روستا نیز توسط مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بر اساس قرارداد‌هایی که منعقد کرده‌ایم، اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای کشور در ادامه با اشاره به یکی از برنامه‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور گفت: جناب وزیر اقدام بسیار خوبی که جنابعالی بر آن تأکید داشتید، تنظیم تقویم بهره‌برداری از کل پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب است که قرار است در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند. بر همین اساس، مقرر شده است ۶ پروژه آب تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

او افزود: همچنین ۲۹ پروژه فاضلاب در این تقویم پیش‌بینی شده است که بهره‌برداری آنها دنبال می‌شود. روز پنجشنبه، دومین پروژه از تقویم تابستانی، یعنی تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر، به بهره‌برداری رسید و تقریباً پروژه‌های فصل تابستان نیز آماده بهره‌برداری هستند؛ به‌طوری‌که آخرین پروژه این بخش، تصفیه‌خانه آبشار، آماده افتتاح است.

امینی در پایان با قدردانی از مجموعه‌های همکار در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: قرار ما این بود که هر هفته ۵۰ روستا به مجموعه روستا‌های برخوردار از آب در کشور اضافه شود و آن را دنبال می‌کنیم.

او در نهایت گفت: تنها ۴ همت از ۳۸.۵ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای آبرسانی روستایی در بودجه سال ۱۴۰۵ تخصیص پیدا کرده است.