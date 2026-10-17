رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پس از جمع‌آوری، با داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده و راستی‌آزمایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، درباره معیارهای شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت حمایت‌های دولتی اظهار کرد: در حال حاضر، در فرم نظرخواهی سامانه، ۶ سؤال درباره وضعیت خانوار از جمله اطلاعات مربوط به ملک، خودرو، درآمد ماهانه و تحت پوشش بودن یا نبودن دستگاه‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون معیارها و آستانه‌های رسمی مربوط به هر یک از این شاخص‌ها اعلام نشده است و اعدادی که درباره ارزش املاک یا خودرو مطرح می‌شود، در این مرحله مبنای اعلام‌شده برای بررسی درخواست‌ها نیست.

نوروزی با دعوت از سرپرستان خانواری که پیامک مراجعه به سامانه را دریافت کرده‌اند، گفت: این افراد تا پایان وقت اداری روز جمعه فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، امکان بررسی درخواست‌های ثبت‌شده و افزایش تعداد خانوارهای مشمول طرح فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به وجود پایگاه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اطلاعات مناسبی درباره وضعیت دارایی، درآمد و املاک خانوارها وجود دارد.

وی تأکید کرد: درخواست از مردم برای خوداظهاری به معنای فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی در دولت نیست، بلکه در این مرحله، سیاست بر آن است که خانوارها اطلاعات مربوط به وضعیت دارایی و درآمد خود را در سامانه ثبت کنند. در ادامه، اطلاعات ارائه‌شده با داده‌های موجود در پایگاه‌های دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده می‌شود و راستی‌آزمایی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

 

نوروزی  درباره منابع پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: بودجه سالانه این سازمان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ همت است.

به گفته وی، پرداخت‌های ماهانه یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، در مجموع حدود ۳۷.۵ همت برآورد می‌شود.

وی همچنین درباره روند اجرای طرح افزایش کالابرگ و مشکلات سامانه در روزهای ابتدایی اجرای آن اظهار کرد: در یکی دو روز نخست، مشکلاتی در سامانه ثبت درخواست وجود داشت که به گفته مسئولان سازمان فناوری اطلاعات، این کاستی‌ها به حداقل رسیده است. همچنین سرعت ثبت درخواست مردم افزایش یافته است.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: مهلت ثبت درخواست تا جمعه شب در نظر گرفته شده است و در صورت دشواری دسترسی یا بروز مشکلاتی که مانع ثبت درخواست مردم شود، امکان تمدید مهلت وجود دارد.

نوروزی در پایان تأکید کرد: در این مرحله، صرفاً سرپرستان خانواری که پیامک دعوت به ثبت درخواست برای آن‌ها ارسال شده است، باید به سامانه مراجعه کنند و اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.

 

برچسب ها: کالابرگ ، یارانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
چقدرمنت سرمامردم بدبخت میزارین بااین گرونی کوه پولم باشه یه روز تموم میشه جلوگرونی رانگرفتیدعرضه نداشتین مارابدبخت کردیم وسط برج یخچالاخالی وحسابم خالی میشه
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۴۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
کلا الکیه من تو اسنپ کار میکنم ولی دهک دهم هستم افزایش کالا برگ هم به تعلق نگرفته مستاجر هم هستم
یارانه هم دریافت نمیکنم کلی هم اعتراض کردم گو گوش شنوا
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
مانده حساب سرپرست خانواده ها در آخر ماه بیان گر همه چیز هست.
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
معصومه
۱۲:۳۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
سلام من خودم سرپرست خانوارم پسرم تمامی نداشته هامون را زده داریم مثلاً خانه و ماشین موتوری که نداریم را به نام من زده داریم و اشتباه خود اظهاری کرده الان تکلیف من چیه به خدا در هیچ جایی ننوشته که من صاحب چیزی هستم
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
من بازنشسته ارتش الان دارم کارگری می کنم خجالت بکشید
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
یکساله ماشین سال قبل من با اعلام به تعویض پلاک و .....هنوز ماشین های سالهای قبل من در دهک بندی ثبت و تغییر نمیکنه
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
نرگس
۱۰:۰۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
سلام وقت بخیر ما که درآمدی ماشین نداریم خانم هستم سرپرست خانواده چرا برای ما پیامک نیامده
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
مثلاً راستی آزمایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
برای افزایش یارانه دیگه راستی ازمایی چیه؟!؟! راستش اینه که همه چی گرون شده، مبلغ یارانه هم بدون هیچ شرطی باید بیشتر بشه
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
سلام
امکان ویرایش.را هم مهیا کنید بعضها اشتباه وارد کردند
مثلا زنی که خانه داره ولی حقوق بازنشستگی دریافت میکنه علامت باز نشسته را نزده و حقوقش هم همچنین
ممنونم
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
چرا کالا برگ مادرم که کدملیش آخرش پنج شارژ نشد دهک یک
۲
۴
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