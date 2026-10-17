باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، درباره معیارهای شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت حمایت‌های دولتی اظهار کرد: در حال حاضر، در فرم نظرخواهی سامانه، ۶ سؤال درباره وضعیت خانوار از جمله اطلاعات مربوط به ملک، خودرو، درآمد ماهانه و تحت پوشش بودن یا نبودن دستگاه‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون معیارها و آستانه‌های رسمی مربوط به هر یک از این شاخص‌ها اعلام نشده است و اعدادی که درباره ارزش املاک یا خودرو مطرح می‌شود، در این مرحله مبنای اعلام‌شده برای بررسی درخواست‌ها نیست.

نوروزی با دعوت از سرپرستان خانواری که پیامک مراجعه به سامانه را دریافت کرده‌اند، گفت: این افراد تا پایان وقت اداری روز جمعه فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، امکان بررسی درخواست‌های ثبت‌شده و افزایش تعداد خانوارهای مشمول طرح فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به وجود پایگاه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اطلاعات مناسبی درباره وضعیت دارایی، درآمد و املاک خانوارها وجود دارد.

وی تأکید کرد: درخواست از مردم برای خوداظهاری به معنای فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی در دولت نیست، بلکه در این مرحله، سیاست بر آن است که خانوارها اطلاعات مربوط به وضعیت دارایی و درآمد خود را در سامانه ثبت کنند. در ادامه، اطلاعات ارائه‌شده با داده‌های موجود در پایگاه‌های دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده می‌شود و راستی‌آزمایی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

نوروزی درباره منابع پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: بودجه سالانه این سازمان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ همت است.

به گفته وی، پرداخت‌های ماهانه یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، در مجموع حدود ۳۷.۵ همت برآورد می‌شود.

وی همچنین درباره روند اجرای طرح افزایش کالابرگ و مشکلات سامانه در روزهای ابتدایی اجرای آن اظهار کرد: در یکی دو روز نخست، مشکلاتی در سامانه ثبت درخواست وجود داشت که به گفته مسئولان سازمان فناوری اطلاعات، این کاستی‌ها به حداقل رسیده است. همچنین سرعت ثبت درخواست مردم افزایش یافته است.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: مهلت ثبت درخواست تا جمعه شب در نظر گرفته شده است و در صورت دشواری دسترسی یا بروز مشکلاتی که مانع ثبت درخواست مردم شود، امکان تمدید مهلت وجود دارد.

نوروزی در پایان تأکید کرد: در این مرحله، صرفاً سرپرستان خانواری که پیامک دعوت به ثبت درخواست برای آن‌ها ارسال شده است، باید به سامانه مراجعه کنند و اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.