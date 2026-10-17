وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) عازم بغداد پایتخت عراق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه در راس یک هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) عازم بغداد پایتخت عراق شد.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدار‌های دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت‌و‌گو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روز‌های شنبه و یک‌شنبه در بغداد برگزار می‌شود.

برچسب ها: عراقچی ، کشورهای اسلامی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
کشورهای اسلامی هم از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و هم همه گروه های تروریستی هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
کشورهای اسلامی بدون اجازه آمریکا آب نمی‌خورند همه دست نشانده هستند
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